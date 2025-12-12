Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей
Киев • УНН
Компания Reddit подала иск в высший суд Австралии с требованием отменить запрет на доступ к соцсетям для лиц до 16 лет. Фирма считает, что запрет нарушает конституционную свободу политической коммуникации и может помешать политическому дискурсу молодежи.
В пятницу, 12 декабря, компания Reddit подала иск в высший суд Австралии с требованием отменить запрет на доступ к соцсетям для лиц до 16 лет, назвав это вмешательством в политический дискурс. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Фирма из Сан-Франциско, для которой Австралия является одним из ключевых рынков, заявила в обращении в Высокий суд, что запрет следует признать недействительным, поскольку он нарушает гарантированную конституцией свободу политической коммуникации.
Даже если суд признает закон действующим, Reddit могут исключить из-под его действия, поскольку платформа не соответствует определению "социальной сети", говорится в документе. Ответчиками указаны Содружество Австралии и министр связи Аника Уэллс.
Иск подали на второй день после запуска уникального мирового запрета на доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет. Это уже вторая судебная жалоба: в прошлом месяце иск подали двое подростков, представляющих австралийскую либертарианскую группу.
Впрочем, вступление в дело компании Силиконовой долины с рыночной стоимостью $44 млрд значительно увеличивает потенциальные ресурсы для длительного судебного процесса. Успех Reddit может открыть путь другим платформам для аналогичных исков.
ЕС поддержал введение минимального возраста для пользования соцсетями24.10.25, 11:23 • 4540 просмотров
По мнению представителей компании, закон "создает серьезные проблемы с приватностью и политическим выражением для всех пользователей интернета". В 12-страничном обращении компания отмечает, что запрет пользователям до 16 лет помешает политическому дискурсу.
Граждане Австралии в возрасте до 16 лет через несколько лет, если не через несколько месяцев, станут избирателями. Выбор этих граждан будет сформирован политической коммуникацией, в которой они участвуют до достижения 18 лет
Представитель министра Уэллс заявил, что правительство Австралии "на стороне родителей и детей, а не платформ" и будет "твердо стоять на защите молодых австралийцев от вреда в соцсетях". Министр здравоохранения Марк Батлер обвинил Reddit в том, что тот защищает прибыли, а не право молодежи на политические высказывания, и пообещал бороться до конца.
Напомним
Австралия законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Премьер-министр Энтони Альбанезе призвал молодежь использовать свободное время для личного развития.
Австралия добавила Reddit и Kick в список социальных сетей, запрещенных для лиц в возрасте до 16 лет, что является частью новаторского закона. Эти платформы, наряду с другими гигантами, столкнутся с юридическим обязательством закрывать учетные записи младших детей с 10 декабря.