Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 8230 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 17996 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 30619 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 40356 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 34809 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 34472 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 49872 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22109 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21975 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17282 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
88%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен12 декабря, 00:04 • 6500 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 14350 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 5262 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 13635 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 14731 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 49877 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 54466 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 54535 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 65232 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 65560 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 86 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 34420 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 35569 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 40780 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 37023 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Компания Reddit подала иск в высший суд Австралии с требованием отменить запрет на доступ к соцсетям для лиц до 16 лет. Фирма считает, что запрет нарушает конституционную свободу политической коммуникации и может помешать политическому дискурсу молодежи.

Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей

В пятницу, 12 декабря, компания Reddit подала иск в высший суд Австралии с требованием отменить запрет на доступ к соцсетям для лиц до 16 лет, назвав это вмешательством в политический дискурс. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фирма из Сан-Франциско, для которой Австралия является одним из ключевых рынков, заявила в обращении в Высокий суд, что запрет следует признать недействительным, поскольку он нарушает гарантированную конституцией свободу политической коммуникации.

Даже если суд признает закон действующим, Reddit могут исключить из-под его действия, поскольку платформа не соответствует определению "социальной сети", говорится в документе. Ответчиками указаны Содружество Австралии и министр связи Аника Уэллс.

Иск подали на второй день после запуска уникального мирового запрета на доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет. Это уже вторая судебная жалоба: в прошлом месяце иск подали двое подростков, представляющих австралийскую либертарианскую группу.

Впрочем, вступление в дело компании Силиконовой долины с рыночной стоимостью $44 млрд значительно увеличивает потенциальные ресурсы для длительного судебного процесса. Успех Reddit может открыть путь другим платформам для аналогичных исков.

ЕС поддержал введение минимального возраста для пользования соцсетями24.10.25, 11:23 • 4540 просмотров

По мнению представителей компании, закон "создает серьезные проблемы с приватностью и политическим выражением для всех пользователей интернета". В 12-страничном обращении компания отмечает, что запрет пользователям до 16 лет помешает политическому дискурсу.

Граждане Австралии в возрасте до 16 лет через несколько лет, если не через несколько месяцев, станут избирателями. Выбор этих граждан будет сформирован политической коммуникацией, в которой они участвуют до достижения 18 лет

- говорится в документе.

Представитель министра Уэллс заявил, что правительство Австралии "на стороне родителей и детей, а не платформ" и будет "твердо стоять на защите молодых австралийцев от вреда в соцсетях". Министр здравоохранения Марк Батлер обвинил Reddit в том, что тот защищает прибыли, а не право молодежи на политические высказывания, и пообещал бороться до конца.

Напомним

Австралия законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Премьер-министр Энтони Альбанезе призвал молодежь использовать свободное время для личного развития.

Австралия добавила Reddit и Kick в список социальных сетей, запрещенных для лиц в возрасте до 16 лет, что является частью новаторского закона. Эти платформы, наряду с другими гигантами, столкнутся с юридическим обязательством закрывать учетные записи младших детей с 10 декабря.

Ольга Розгон

Новости Мира