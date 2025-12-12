Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей

В пятницу, 12 декабря, компания Reddit подала иск в высший суд Австралии с требованием отменить запрет на доступ к соцсетям для лиц до 16 лет, назвав это вмешательством в политический дискурс. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фирма из Сан-Франциско, для которой Австралия является одним из ключевых рынков, заявила в обращении в Высокий суд, что запрет следует признать недействительным, поскольку он нарушает гарантированную конституцией свободу политической коммуникации.

Даже если суд признает закон действующим, Reddit могут исключить из-под его действия, поскольку платформа не соответствует определению "социальной сети", говорится в документе. Ответчиками указаны Содружество Австралии и министр связи Аника Уэллс.

Иск подали на второй день после запуска уникального мирового запрета на доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет. Это уже вторая судебная жалоба: в прошлом месяце иск подали двое подростков, представляющих австралийскую либертарианскую группу.

Впрочем, вступление в дело компании Силиконовой долины с рыночной стоимостью $44 млрд значительно увеличивает потенциальные ресурсы для длительного судебного процесса. Успех Reddit может открыть путь другим платформам для аналогичных исков.

ЕС поддержал введение минимального возраста для пользования соцсетями

По мнению представителей компании, закон "создает серьезные проблемы с приватностью и политическим выражением для всех пользователей интернета". В 12-страничном обращении компания отмечает, что запрет пользователям до 16 лет помешает политическому дискурсу.

Граждане Австралии в возрасте до 16 лет через несколько лет, если не через несколько месяцев, станут избирателями. Выбор этих граждан будет сформирован политической коммуникацией, в которой они участвуют до достижения 18 лет - говорится в документе.

Представитель министра Уэллс заявил, что правительство Австралии "на стороне родителей и детей, а не платформ" и будет "твердо стоять на защите молодых австралийцев от вреда в соцсетях". Министр здравоохранения Марк Батлер обвинил Reddit в том, что тот защищает прибыли, а не право молодежи на политические высказывания, и пообещал бороться до конца.

Напомним

Австралия законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Премьер-министр Энтони Альбанезе призвал молодежь использовать свободное время для личного развития.

Австралия добавила Reddit и Kick в список социальных сетей, запрещенных для лиц в возрасте до 16 лет, что является частью новаторского закона. Эти платформы, наряду с другими гигантами, столкнутся с юридическим обязательством закрывать учетные записи младших детей с 10 декабря.