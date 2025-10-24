ЕС поддержал введение минимального возраста для пользования соцсетями

Страны-члены ЕС поддержали идею введения минимального возраста для доступа к социальным сетям, подчеркнув при этом необходимость защиты несовершеннолетних и сохранения национальных полномочий в этом вопросе. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Европейский совет подчеркивает важность защиты несовершеннолетних, в частности путем установления "цифрового совершеннолетия" для доступа к социальным сетям, с уважением к национальным компетенциям - говорится в заявлении, принятом во время саммита ЕС в Брюсселе в четверг.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно придала новый импульс этой дискуссии, призвав установить минимальный возраст пользования социальными сетями на уровне всего ЕС. Группа экспертов должна представить рекомендации по наилучшему пути развития до конца года.

"Можно и нужно сделать больше, чтобы лучше защищать детей в интернете", — заявил представитель комиссии.

Фон дер Ляйен сравнила возможные возрастные ограничения для социальных сетей с запретами на потребление табака и алкоголя.

Она также обратила внимание на пример Австралии, где парламент в ноябре 2024 года принял закон, ограничивающий доступ к социальным сетям для детей и подростков. Согласно новым правилам, пользоваться платформами смогут только лица в возрасте от 16 лет. Мера вступит в силу в декабре.

Европейская комиссия уже работает над техническими основами для внедрения возрастных ограничений. Разрабатывается программа для проверки возраста, призванная защищать несовершеннолетних в интернете. Цель — создать надежные системы проверки возраста для контента, не подходящего для детей.

Напомним

Правительства по всему миру все чаще вводят проверку возраста в интернете, чтобы обезопасить детей от вредоносного контента. Так в июле Великобритания обязала сайты с порнографией проверять, что пользователям есть 18 лет.

В США Верховный суд разрешил отдельным штатам принимать подобные правила, а в Ирландии этим летом ввели обязательную проверку возраста для сервисов обмена видео.

С 10 декабря новые правила вступят в силу и в Австралии. Они будут распространяться на Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat и другие популярные платформы. По замыслу правительства, эти ограничения должны защитить детей от алгоритмов и функций, которые заставляют проводить в сети все больше времени и подвергают опасному контенту.

