ЕС поддержал введение минимального возраста для пользования соцсетями

ukenru
07:57 • 2610 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 6696 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на РФ и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 5578 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 14852 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 9062 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 12286 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 16901 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 30870 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29359 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29674 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Теги
Авторы
Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма23 октября, 22:49 • 13128 просмотра
Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматыPhoto23 октября, 23:15 • 13523 просмотра
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила24 октября, 00:39 • 10516 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters24 октября, 01:38 • 13423 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме02:49 • 14059 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 14834 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 35748 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 56190 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 49149 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 43134 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 2796 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 20190 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 24782 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 34982 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 43161 просмотра
ЕС поддержал введение минимального возраста для пользования соцсетями

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Страны-члены ЕС поддержали идею введения минимального возраста для доступа к социальным сетям. Европейская комиссия работает над техническими основами для внедрения возрастных ограничений.

ЕС поддержал введение минимального возраста для пользования соцсетями

Страны-члены ЕС поддержали идею введения минимального возраста для доступа к социальным сетям, подчеркнув при этом необходимость защиты несовершеннолетних и сохранения национальных полномочий в этом вопросе. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Европейский совет подчеркивает важность защиты несовершеннолетних, в частности путем установления "цифрового совершеннолетия" для доступа к социальным сетям, с уважением к национальным компетенциям

- говорится в заявлении, принятом во время саммита ЕС в Брюсселе в четверг.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно придала новый импульс этой дискуссии, призвав установить минимальный возраст пользования социальными сетями на уровне всего ЕС. Группа экспертов должна представить рекомендации по наилучшему пути развития до конца года.

"Можно и нужно сделать больше, чтобы лучше защищать детей в интернете", — заявил представитель комиссии.

Фон дер Ляйен сравнила возможные возрастные ограничения для социальных сетей с запретами на потребление табака и алкоголя.

Она также обратила внимание на пример Австралии, где парламент в ноябре 2024 года принял закон, ограничивающий доступ к социальным сетям для детей и подростков. Согласно новым правилам, пользоваться платформами смогут только лица в возрасте от 16 лет. Мера вступит в силу в декабре.

Европейская комиссия уже работает над техническими основами для внедрения возрастных ограничений. Разрабатывается программа для проверки возраста, призванная защищать несовершеннолетних в интернете. Цель — создать надежные системы проверки возраста для контента, не подходящего для детей.

Напомним

Правительства по всему миру все чаще вводят проверку возраста в интернете, чтобы обезопасить детей от вредоносного контента. Так в июле Великобритания обязала сайты с порнографией проверять, что пользователям есть 18 лет.

В США Верховный суд разрешил отдельным штатам принимать подобные правила, а в Ирландии этим летом ввели обязательную проверку возраста для сервисов обмена видео.

С 10 декабря новые правила вступят в силу и в Австралии. Они будут распространяться на Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat и другие популярные платформы. По замыслу правительства, эти ограничения должны защитить детей от алгоритмов и функций, которые заставляют проводить в сети все больше времени и подвергают опасному контенту.

Pornhub прекратил работу во Франции из-за закона о проверке возраста18.07.25, 10:33 • 7490 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Социальная сеть
Европейская комиссия
Европейский совет
Австралия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен