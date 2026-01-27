$43.130.01
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону користування соцмережами для дітей до 15 років. Це рішення викликане занепокоєнням щодо онлайн-булінгу та ризиків для психічного здоров'я.

Національні збори Франції у понеділок схвалили законопроєкт про заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років на тлі зростаючого занепокоєння щодо онлайн-булінгу та ризиків для психічного здоров'я, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Законопроєкт пропонує заборонити дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами та "функціоналом соціальних мереж", вбудованим у ширші платформи, і відображає зростаюче обурення громадськості щодо впливу соціальних мереж на неповнолітніх.

Законодавці проголосували законопроєкт 116 голосами "за" при 23 "проти". Тепер він передається до Сенату перед остаточним голосуванням у нижній палаті.

Президент Франції Еммануель Макрон вказав на соціальні мережі як один із факторів, що винні в насильстві серед молоді. Він закликає Францію наслідувати приклад Австралії, чия перша у світі заборона для осіб віком до 16 років на платформи соціальних мереж, включаючи Facebook, Snapchat, TikTok та YouTube набула чинності у грудні.

Reddit подала до суду на Австралію через заборону соцмереж для дітей 12.12.25, 12:01 • 3702 перегляди

Макрон хоче, щоб заборона була запроваджена вчасно до початку наступного навчального року у вересні.

Заборона соціальних мереж в Австралії вивчається в таких країнах, як Велика Британія, Данія, Іспанія та Греція.

Європейський парламент закликав Європейський Союз встановити мінімальний вік для дітей для доступу до соціальних мереж, хоча держави-члени самі встановлюють вікові обмеження.

Заборона у Франції вимагатиме від платформ блокування доступу для молодих підлітків за допомогою механізмів перевірки віку, що відповідають законодавству Європейського Союзу.

Забезпечення виконання таких заборон може бути складним. Уряд Австралії визнав, що впровадження заборони буде складним після того, як діти, які стверджують, що їм менше 16 років, заполонили стрічки соціальних мереж країни повідомленнями, у яких вони хвалилися своєю подальшою можливістю доступу до мереж.

Французьке законодавство також поширює існуючу заборону на смартфони в молодших та середніх школах на старші школи.

Опитування Harris Interactive, проведене у 2024 році, показало, що 73% громадськості підтримали заборону доступу до соціальних мереж для осіб віком до 15 років.

Підлітки на вулицях Парижа розділилися у своїх думках. Одні сказали, що визнають небезпеку, пов'язану із соціальними мережами. Інші вважали заборону надмірною.

Швейцарія розглядає обмеження соцмереж для підлітків21.12.25, 18:00 • 5591 перегляд

Юлія Шрамко

