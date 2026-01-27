У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі

Національні збори Франції у понеділок схвалили законопроєкт про заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років на тлі зростаючого занепокоєння щодо онлайн-булінгу та ризиків для психічного здоров'я, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Законопроєкт пропонує заборонити дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами та "функціоналом соціальних мереж", вбудованим у ширші платформи, і відображає зростаюче обурення громадськості щодо впливу соціальних мереж на неповнолітніх.

Законодавці проголосували законопроєкт 116 голосами "за" при 23 "проти". Тепер він передається до Сенату перед остаточним голосуванням у нижній палаті.

Президент Франції Еммануель Макрон вказав на соціальні мережі як один із факторів, що винні в насильстві серед молоді. Він закликає Францію наслідувати приклад Австралії, чия перша у світі заборона для осіб віком до 16 років на платформи соціальних мереж, включаючи Facebook, Snapchat, TikTok та YouTube набула чинності у грудні.

Макрон хоче, щоб заборона була запроваджена вчасно до початку наступного навчального року у вересні.

Заборона соціальних мереж в Австралії вивчається в таких країнах, як Велика Британія, Данія, Іспанія та Греція.

Європейський парламент закликав Європейський Союз встановити мінімальний вік для дітей для доступу до соціальних мереж, хоча держави-члени самі встановлюють вікові обмеження.

Заборона у Франції вимагатиме від платформ блокування доступу для молодих підлітків за допомогою механізмів перевірки віку, що відповідають законодавству Європейського Союзу.

Забезпечення виконання таких заборон може бути складним. Уряд Австралії визнав, що впровадження заборони буде складним після того, як діти, які стверджують, що їм менше 16 років, заполонили стрічки соціальних мереж країни повідомленнями, у яких вони хвалилися своєю подальшою можливістю доступу до мереж.

Французьке законодавство також поширює існуючу заборону на смартфони в молодших та середніх школах на старші школи.

Опитування Harris Interactive, проведене у 2024 році, показало, що 73% громадськості підтримали заборону доступу до соціальних мереж для осіб віком до 15 років.

Підлітки на вулицях Парижа розділилися у своїх думках. Одні сказали, що визнають небезпеку, пов'язану із соціальними мережами. Інші вважали заборону надмірною.

