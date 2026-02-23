У МВС заговорили про обмеження Telegram на тлі терактів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко виступив за врегулювання роботи Telegram задля мінімізації фактів вербування ворогом українських громадян для скоєння терактів, передає УНН.

Частіше використовується Telegram. У відсотковому значенні, думаю, десь половина. Щодо використання Telegram – це питання не тільки до МВС чи Служби безпеки України. Це питання, на яке має дати відповідь суспільство в тому числі. Якщо це стосується основ безпеки, здорового глузду і захисту, будь-що заборонене заборонити неможливо. Обмежити і забезпечити роботу, за якою ми можемо зменшити кількість таких злочинів, саме терористичних злочинів, - мабуть, про це треба говорити