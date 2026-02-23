У МВС заговорили про обмеження Telegram на тлі терактів
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав врегулювати роботу Telegram для запобігання вербуванню українців для терактів. Це питання, на його думку, потребує обговорення суспільством.
Частіше використовується Telegram. У відсотковому значенні, думаю, десь половина. Щодо використання Telegram – це питання не тільки до МВС чи Служби безпеки України. Це питання, на яке має дати відповідь суспільство в тому числі. Якщо це стосується основ безпеки, здорового глузду і захисту, будь-що заборонене заборонити неможливо. Обмежити і забезпечити роботу, за якою ми можемо зменшити кількість таких злочинів, саме терористичних злочинів, - мабуть, про це треба говорити
Нагадаємо
У понеділок, 23 лютого, в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Постраждалих немає.
