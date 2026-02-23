У МВС заговорили про обмеження Telegram на тлі терактів

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 6560 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 11736 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 10994 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 11190 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 11470 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 11376 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10916 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12197 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40753 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45590 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 28350 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo23 лютого, 11:50 • 38226 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto23 лютого, 13:28 • 25139 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 18062 перегляди
Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі23 лютого, 14:35 • 5586 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 18080 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40750 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45590 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 138960 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 148225 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Миколаїв
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo20:42 • 90 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 3530 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 28361 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 63036 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 68162 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Starlink
The Guardian

У МВС заговорили про обмеження Telegram на тлі терактів

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав врегулювати роботу Telegram для запобігання вербуванню українців для терактів. Це питання, на його думку, потребує обговорення суспільством.

У МВС заговорили про обмеження Telegram на тлі терактів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко виступив за врегулювання роботи Telegram задля мінімізації фактів вербування ворогом українських громадян для скоєння терактів, передає УНН

Частіше використовується Telegram. У відсотковому значенні, думаю, десь половина. Щодо використання Telegram – це питання не тільки до МВС чи Служби безпеки України. Це питання, на яке має дати відповідь суспільство в тому числі. Якщо це стосується основ безпеки, здорового глузду і захисту, будь-що заборонене заборонити неможливо. Обмежити і забезпечити роботу, за якою ми можемо зменшити кількість таких злочинів, саме терористичних злочинів, - мабуть, про це треба говорити 

- сказав Клименко. 

Вибух на АЗС у Миколаєві розслідують як теракт - Офіс Генпрокурора23.02.26, 20:34 • 2504 перегляди

Нагадаємо 

У понеділок, 23 лютого, в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Постраждалих немає.

Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні23.02.26, 17:29 • 11376 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Telegram
Дніпро (місто)
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Ігор Клименко
Україна