Вибух у Дніпрі: пошкоджено адмінбудівлю поліції та автомобіль, всі обставини встановлюють
Київ • УНН
У Дніпрі 23 лютого стався вибух в адмінбудівлі поліції, пошкодивши вікна, меблі, техніку та авто. Постраждалих немає, обставини з'ясовуються.
У понеділок, 23 лютого, в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Постраждалих немає, повідомили журналісту УНН у ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею
На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту.
Нагадаємо
У Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС, постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.
