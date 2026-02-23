$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 10424 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 9880 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 10157 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 10832 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 11076 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10739 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 12081 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40131 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45108 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Вибух у Дніпрі: пошкоджено адмінбудівлю поліції та автомобіль, всі обставини встановлюють

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У Дніпрі 23 лютого стався вибух в адмінбудівлі поліції, пошкодивши вікна, меблі, техніку та авто. Постраждалих немає, обставини з'ясовуються.

Вибух у Дніпрі: пошкоджено адмінбудівлю поліції та автомобіль, всі обставини встановлюють

У понеділок, 23 лютого, в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Постраждалих немає, повідомили журналісту УНН у ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. 

23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею 

- повідомили у поліції. 

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо 

У Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС, постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.

У Нацполіції заявили, що розцінюють вибухи у Львові та Миколаєві як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку 23.02.26, 20:15 • 2254 перегляди

Павло Башинський

СуспільствоКримінал
