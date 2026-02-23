У Нацполіції заявили, що розцінюють вибухи у Львові та Миколаєві як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку
Київ • УНН
Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що вибух на АЗС у Миколаєві, де постраждали семеро патрульних, є цілеспрямованою атакою. Двоє поліцейських перебувають у важкому стані.
Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що атака на непрацюючу АЗС у Миколаєві, де постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, розцінюється як цілеспрямована атака на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни. Про це Вигівський написав у Facebook, передає УНН.
Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя
Він нагадав, що позавчора, 21 лютого, теракт проти поліцейських стався у Львові.
Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни
Нагадаємо
У Миколаєві на непрацюючій АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро патрульних поліцейських. Двоє з них перебувають у важкому стані, їхнє життя рятують лікарі.
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.
Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.
33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.