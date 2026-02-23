У Нацполіції заявили, що розцінюють вибухи у Львові та Миколаєві як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку

Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що атака на непрацюючу АЗС у Миколаєві, де постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, розцінюється як цілеспрямована атака на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни. Про це Вигівський написав у Facebook, передає УНН.

Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя