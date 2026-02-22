Теракт у Львові: 33-річній жінці повідомили про підозру, встановлюється причетність представників рф
Київ • УНН
33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська та поранено понад 20 осіб.
Затриманій 33-річній жінці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові, в результаті якого загинула людина, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України)
Деталі
Як повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб".
Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.
Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.
Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Додамо
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи.
Встановлено, що напередодні у проміжку 23:00–23:30 за адресою на вул. Данилишина, 20 було закладено два саморобні вибухові пристрої. За даними слідства, це зробила мешканка Рівненщини, яка з вересня тимчасово проживала у Львові.
Близько 00:30 на лінію "102" надійшов дзвінок із Харківської області від уже встановленої слідством особи з інформацією про нібито проникнення до магазину на вул. Данилишина. Після прибуття екіпажу поліції стався вибух, а після прибуття другого наряду — ще один.
Після встановлення вибухових пристроїв жінка втекла на таксі. Вибухівка, ймовірно, була активована дистанційно.
Підрзрювану затримано у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.
Встановлюється причетність до теракту представників рф.
