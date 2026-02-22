Теракт у Львові: 33-річній жінці повідомили про підозру, встановлюється причетність представників рф

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 11585 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 17701 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 21187 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 37001 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 46238 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 38467 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 62128 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 64345 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41490 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38539 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.8м/с
84%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака рф на Київщину 22 лютого - одна людина загинула, 8 врятованоPhotoVideo22 лютого, 07:57 • 6638 перегляди
Потрібні системи, що працюють проти балістики - Зеленський про масований обстріл 22 лютогоVideo22 лютого, 09:26 • 5354 перегляди
Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі під час втечі з областіPhotoVideo22 лютого, 10:36 • 6004 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo12:22 • 15819 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений14:55 • 12781 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 73246 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 82859 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 91878 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 104456 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 142518 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Ігор Клименко
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Київська область
Львів
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 34568 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 36864 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 37469 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 28982 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 31515 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Золото

Теракт у Львові: 33-річній жінці повідомили про підозру, встановлюється причетність представників рф

Київ • УНН

 • 28 перегляди

33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська та поранено понад 20 осіб.

Теракт у Львові: 33-річній жінці повідомили про підозру, встановлюється причетність представників рф

Затриманій 33-річній жінці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові, в результаті якого загинула людина, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб".

Теракт у Львові: у лікарнях залишаються 12 постраждалих, двоє у дуже важкому стані22.02.26, 18:43 • 1776 переглядiв

Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.

Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівки22.02.26, 15:04 • 4904 перегляди

Додамо

У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи.

Встановлено, що напередодні у проміжку 23:00–23:30 за адресою на вул. Данилишина, 20 було закладено два саморобні вибухові пристрої. За даними слідства, це зробила мешканка Рівненщини, яка з вересня тимчасово проживала у Львові.

Близько 00:30 на лінію "102" надійшов дзвінок із Харківської області від уже встановленої слідством особи з інформацією про нібито проникнення до магазину на вул. Данилишина. Після прибуття екіпажу поліції стався вибух, а після прибуття другого наряду — ще один.

Після встановлення вибухових пристроїв жінка втекла на таксі. Вибухівка, ймовірно, була активована дистанційно.

Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі під час втечі з області22.02.26, 12:36 • 6134 перегляди

Підрзрювану затримано у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Встановлюється причетність до теракту представників рф.

Є всі підстави вважати, що теракт у Львові скоєний росією - Клименко22.02.26, 14:10 • 4704 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал
російська пропаганда
Обшук
Війна в Україні
Рівненська область
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Львів