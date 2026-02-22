Теракт во Львове: 33-летней женщине сообщили о подозрении, устанавливается причастность представителей рф
Киев • УНН
33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении в совершении террористического акта во Львове. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская и ранены более 20 человек.
Задержанной 33-летней женщине сообщили о подозрении в совершении террористического акта во Львове, в результате которого погиб человек, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины)
Детали
Как сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Маркив, "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанной теракта, унесшего жизнь 23-летней полицейской и приведшего к ранению еще более 20 человек".
Сейчас с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания и пребывания проведены обыски. Изъяты доказательства противоправной деятельности.
Все неотложные следственные действия осуществляются с участием прокуроров, координирующих ход расследования.
Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Добавим
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва.
Установлено, что накануне в промежутке 23:00–23:30 по адресу на ул. Данилишина, 20 были заложены два самодельных взрывных устройства. По данным следствия, это сделала жительница Ровенской области, которая с сентября временно проживала во Львове.
Около 00:30 на линию "102" поступил звонок из Харьковской области от уже установленного следствием лица с информацией о якобы проникновении в магазин на ул. Данилишина. После прибытия экипажа полиции произошел взрыв, а после прибытия второго наряда — еще один.
После установки взрывных устройств женщина сбежала на такси. Взрывчатка, вероятно, была активирована дистанционно.
Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.
Устанавливается причастность к теракту представителей РФ.
