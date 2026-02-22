Теракт во Львове: 33-летней женщине сообщили о подозрении, устанавливается причастность представителей рф

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 11995 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 18588 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 21889 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 37725 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 46830 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 38731 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 62518 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 64878 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41572 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38627 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.8м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрывы в рф 22 февраля - под ударом оказались саратов и энгельсVideo22 февраля, 08:49 • 5518 просмотра
Нужны системы, работающие против баллистики - Зеленский о массированном обстреле 22 февраляVideo22 февраля, 09:26 • 6128 просмотра
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из областиPhotoVideo22 февраля, 10:36 • 6904 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo22 февраля, 12:22 • 16449 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 13384 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 73778 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 83377 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 92324 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 104888 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 142954 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Игорь Клименко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Сумская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 34825 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 37095 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 37677 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 29167 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 31700 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Теракт во Львове: 33-летней женщине сообщили о подозрении, устанавливается причастность представителей рф

Киев • УНН

 • 600 просмотра

33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении в совершении террористического акта во Львове. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская и ранены более 20 человек.

Теракт во Львове: 33-летней женщине сообщили о подозрении, устанавливается причастность представителей рф

Задержанной 33-летней женщине сообщили о подозрении в совершении террористического акта во Львове, в результате которого погиб человек, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Маркив, "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанной теракта, унесшего жизнь 23-летней полицейской и приведшего к ранению еще более 20 человек".

Теракт во Львове: в больницах остаются 12 пострадавших, двое в очень тяжелом состоянии22.02.26, 18:43 • 2108 просмотров

Сейчас с задержанной продолжаются следственные действия. По местам ее проживания и пребывания проведены обыски. Изъяты доказательства противоправной деятельности.

Все неотложные следственные действия осуществляются с участием прокуроров, координирующих ход расследования.

Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчатки22.02.26, 15:04 • 5004 просмотра

Добавим

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва.

Установлено, что накануне в промежутке 23:00–23:30 по адресу на ул. Данилишина, 20 были заложены два самодельных взрывных устройства. По данным следствия, это сделала жительница Ровенской области, которая с сентября временно проживала во Львове.

Около 00:30 на линию "102" поступил звонок из Харьковской области от уже установленного следствием лица с информацией о якобы проникновении в магазин на ул. Данилишина. После прибытия экипажа полиции произошел взрыв, а после прибытия второго наряда — еще один.

После установки взрывных устройств женщина сбежала на такси. Взрывчатка, вероятно, была активирована дистанционно.

Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из области22.02.26, 12:36 • 6946 просмотров

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

Устанавливается причастность к теракту представителей РФ.

Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - Клименко22.02.26, 14:10 • 4828 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Война в Украине
Ровненская область
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
Львов