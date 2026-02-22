$43.270.00
Теракт во Львове: в больницах остаются 12 пострадавших, двое в очень тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 722 просмотра

В больницах Львова находятся 12 пострадавших от теракта, двое из них в очень тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, кроме одного подростка, который живет рядом.

Теракт во Львове: в больницах остаются 12 пострадавших, двое в очень тяжелом состоянии

Все пострадавшие во время теракта во Львове служащие, прибывшие на вызов. Кроме одного подростка, который живет рядом. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый и добавил, что в больницах находится 12 пострадавших, двое в очень тяжелом состоянии, передает УНН.

По состоянию на сейчас в наших больницах — 12 человек, пострадавших во время теракта. Двое из них в очень тяжелом состоянии 

- сообщил Садовый.

Кроме того, мэр озвучил два факта, "чтобы закрыть рты всем ботам и остановить любые размышления в этом направлении".

Первое. Все пострадавшие — служащие, прибывшие на вызов. Кроме одного подростка, который живет рядом. Второе. Это не "бизнес-разборки". Это вражеская спецоперация, цель которой — убить как можно больше правоохранителей 

- добавил Садовый.

Мэр Львова также призвал СБУ учесть мнения всех комментаторов. Если отбросить ботофермы, там есть немало интересных аккаунтов.

Искренние соболезнования родным и близким погибшей полицейской Виктории Шпильки. Община Львова скорбит вместе с вами 

- резюмировал Садовый.

Напомним

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".

Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.

Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.

Антонина Туманова

