Теракт во Львове: в больницах остаются 12 пострадавших, двое в очень тяжелом состоянии

Все пострадавшие во время теракта во Львове служащие, прибывшие на вызов. Кроме одного подростка, который живет рядом. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый и добавил, что в больницах находится 12 пострадавших, двое в очень тяжелом состоянии, передает УНН. По состоянию на сейчас в наших больницах — 12 человек, пострадавших во время теракта. Двое из них в очень тяжелом состоянии - сообщил Садовый. Кроме того, мэр озвучил два факта, "чтобы закрыть рты всем ботам и остановить любые размышления в этом направлении". Первое. Все пострадавшие — служащие, прибывшие на вызов. Кроме одного подростка, который живет рядом. Второе. Это не "бизнес-разборки". Это вражеская спецоперация, цель которой — убить как можно больше правоохранителей - добавил Садовый. Мэр Львова также призвал СБУ учесть мнения всех комментаторов. Если отбросить ботофермы, там есть немало интересных аккаунтов. Искренние соболезнования родным и близким погибшей полицейской Виктории Шпильки. Община Львова скорбит вместе с вами - резюмировал Садовый. Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчатки Напомним В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102". Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек. Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.