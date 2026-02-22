$43.270.00
Теракт у Львові: у лікарнях залишаються 12 постраждалих, двоє у дуже важкому стані

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У лікарнях Львова перебувають 12 постраждалих від теракту, двоє з них у дуже важкому стані. Усі постраждалі – службовці, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Теракт у Львові: у лікарнях залишаються 12 постраждалих, двоє у дуже важкому стані

Усі постраждалі під час теракту у Львові службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий і додав, що у лікарнях перебуває 12 постраждалих, двоє у дуже важкому стані, передає УНН.

Станом на зараз у наших лікарнях — 12 людей, які постраждали під час теракту. Двоє з них у дуже важкому стані 

- повідомив Садовий.

Крім того, мер озвучив два факти, "щоб закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку".

Перше. Усі постраждалі — службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч. Друге. Це не "бізнес-розбірки". Це ворожа спецоперація, мета якої — вбити якомога більше правоохоронців 

- додав Садовий.

Мер Львова також закликав СБУ врахувати думки всіх коментаторів. Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблої поліцейської Вікторії Шпильки. Громада Львова сумує разом із вами 

- резюмував Садовий.

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".

Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.

Пізніше було затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.

Антоніна Туманова

Кримінал
російська пропаганда
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Андрій Садовий
Львів