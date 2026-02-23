$43.270.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Нацполиции заявили, что расценивают взрывы во Львове и Николаеве как целенаправленную атаку на систему правопорядка

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что взрыв на АЗС в Николаеве, где пострадали семеро патрульных, является целенаправленной атакой. Двое полицейских находятся в тяжелом состоянии.

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что атака на неработающую АЗС в Николаеве, где пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, расценивается как целенаправленная атака на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны. Об этом Выговский написал в Facebook, передает УНН

Сегодня в 18:10 в городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь 

- написал Выговский. 

Он напомнил, что позавчера, 21 февраля, теракт против полицейских произошел во Львове. 

Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны 

- добавил Выговский. 

Напомним 

В Николаеве на неработающей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали семеро патрульных полицейских. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их жизнь спасают врачи.

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.

Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Львов
Николаев