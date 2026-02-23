В Нацполиции заявили, что расценивают взрывы во Львове и Николаеве как целенаправленную атаку на систему правопорядка
Киев • УНН
Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что взрыв на АЗС в Николаеве, где пострадали семеро патрульных, является целенаправленной атакой. Двое полицейских находятся в тяжелом состоянии.
Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что атака на неработающую АЗС в Николаеве, где пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, расценивается как целенаправленная атака на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны. Об этом Выговский написал в Facebook, передает УНН.
Сегодня в 18:10 в городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь
Он напомнил, что позавчера, 21 февраля, теракт против полицейских произошел во Львове.
Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны
Напомним
В Николаеве на неработающей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали семеро патрульных полицейских. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их жизнь спасают врачи.
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.
Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.
В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.
33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.