Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
13:20 • 21483 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
13:02 • 28030 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 18900 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
10:58 • 24590 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 27784 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - Федоров
10:16 • 23364 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 33567 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 42663 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 41158 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 1918 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання прокурорів, обравши 33-річній мешканці Рівненської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінку підозрюють у теракті в центрі Львова, що призвів до загибелі поліцейської та поранення понад 20 осіб.

Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави

33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокруора.

Галицький районний суд міста Львова задоволив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури. 33-річній мешканці Рівненської області обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.

Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram, організація теракту російська - Зеленський22.02.26, 20:08 • 4804 перегляди

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.

Теракт у Львові: 33-річній жінці повідомили про підозру, встановлюється причетність представників рф22.02.26, 19:57 • 26958 переглядiв

Досудове розслідування триває.

Антоніна Туманова

Кримінал