Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Київ • УНН
Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання прокурорів, обравши 33-річній мешканці Рівненської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінку підозрюють у теракті в центрі Львова, що призвів до загибелі поліцейської та поранення понад 20 осіб.
33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокруора.
Галицький районний суд міста Львова задоволив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури. 33-річній мешканці Рівненської області обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави
Нагадаємо
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.
Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram, організація теракту російська - Зеленський22.02.26, 20:08 • 4804 перегляди
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.
Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.
Теракт у Львові: 33-річній жінці повідомили про підозру, встановлюється причетність представників рф22.02.26, 19:57 • 26958 переглядiв
Досудове розслідування триває.