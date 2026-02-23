Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Киев • УНН
Галицкий районный суд Львова удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав 33-летней жительнице Ровенской области меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщину подозревают в теракте в центре Львова, который привел к гибели полицейской и ранению более 20 человек.
33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Галицкий районный суд города Львова удовлетворил ходатайство прокуроров Львовской областной прокуратуры. 33-летней жительнице Ровенской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.
Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.
В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.
Досудебное расследование продолжается.