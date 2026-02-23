$43.270.01
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 26505 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 33870 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 22080 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 27762 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 29917 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 24525 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26 • 34270 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 42849 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 41275 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами23 февраля, 07:45 • 46427 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 52056 просмотра
Зеленский: "Я не диктатор и не начинал войну"09:49 • 6028 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo11:50 • 29123 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto13:28 • 16978 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

Галицкий районный суд Львова удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав 33-летней жительнице Ровенской области меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщину подозревают в теракте в центре Львова, который привел к гибели полицейской и ранению более 20 человек.

Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Галицкий районный суд города Львова удовлетворил ходатайство прокуроров Львовской областной прокуратуры. 33-летней жительнице Ровенской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога 

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.

Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram, организация теракта российская - Зеленский22.02.26, 20:08 • 4810 просмотров

Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.

Теракт во Львове: 33-летней женщине сообщили о подозрении, устанавливается причастность представителей рф22.02.26, 19:57 • 26974 просмотра

Досудебное расследование продолжается.

Антонина Туманова

