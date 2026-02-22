Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram, организация теракта российская - Зеленский

Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram. Организация теракта – российская. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня было несколько докладов МВД – министра Игоря Клименко, других правоохранителей – по расследованию теракта во Львове. Другую квалификацию сложно выбрать – это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погибла, 23 года ей было. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых есть тяжелые, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь