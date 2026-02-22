Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram, организация теракта российская - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнителей теракта во Львове завербовали через Telegram, а организация теракта является российской. В результате двух взрывов 25 человек ранены, одна полицейская погибла.
Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram. Организация теракта – российская. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Сегодня было несколько докладов МВД – министра Игоря Клименко, других правоохранителей – по расследованию теракта во Львове. Другую квалификацию сложно выбрать – это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погибла, 23 года ей было. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых есть тяжелые, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь
По его словам, обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Много фактов уже есть.
Исполнители были завербованы через телеграм. Организация теракта – российская. МВД, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу
Кроме того, Президент поручил сегодня проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления. Уже есть определенный опыт противодействия у правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам.
И нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институций, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу. У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей
Напомним
В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".
Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.
Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.