Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram, организация теракта российская - Зеленский

14:20
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Взрывы в рф 22 февраля - под ударом оказались саратов и энгельс 22 февраля, 08:49
Нужны системы, работающие против баллистики - Зеленский о массированном обстреле 22 февраля 22 февраля, 09:26
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из области 22 февраля, 10:36
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушения 12:22
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен 14:55
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость 20 февраля, 13:32
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать 20 февраля, 11:49
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы 19 февраля, 14:22
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Игорь Клименко
Андрей Садовый
Украина
Киевская область
Львов
Сумская область
Соединённые Штаты
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже 21 февраля, 15:47
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом 21 февраля, 08:33
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью 21 февраля, 07:37
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях 20 февраля, 20:02
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей 20 февраля, 19:21
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram, организация теракта российская - Зеленский

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнителей теракта во Львове завербовали через Telegram, а организация теракта является российской. В результате двух взрывов 25 человек ранены, одна полицейская погибла.

Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram, организация теракта российская - Зеленский

Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram. Организация теракта – российская. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня было несколько докладов МВД – министра Игоря Клименко, других правоохранителей – по расследованию теракта во Львове. Другую квалификацию сложно выбрать – это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погибла, 23 года ей было. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых есть тяжелые, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь 

- сообщил Зеленский.

По его словам, обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Много фактов уже есть.

Исполнители были завербованы через телеграм. Организация теракта – российская. МВД, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу 

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент поручил сегодня проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления. Уже есть определенный опыт противодействия у правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам.

И нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институций, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу. У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей 

- резюмировал Глава государства.

Теракт во Львове: 33-летней женщине сообщили о подозрении, устанавливается причастность представителей рф22.02.26, 19:57 • 332 просмотра

Напомним

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".

Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.

Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
Львов