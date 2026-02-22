Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram, організація теракту російська - Зеленський

Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram. Організація теракту – російська. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні було кілька доповідей МВС – міністра Ігоря Клименка, інших правоохоронців – по розслідуванню теракту у Львові. Іншу кваліфікацію складно обрати – це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було. Мої співчуття рідним та близьким. Зараз усім, хто був поранений, надається допомога. Серед поранених є важкі, лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя