Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram, організація теракту російська - Зеленський

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що виконавців теракту у Львові завербували через Telegram, а організація теракту є російською. Внаслідок двох вибухів 25 людей поранені, одна поліцейська загинула.

Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram, організація теракту російська - Зеленський

Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram. Організація теракту – російська. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні було кілька доповідей МВС – міністра Ігоря Клименка, інших правоохоронців – по розслідуванню теракту у Львові. Іншу кваліфікацію складно обрати – це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було. Мої співчуття рідним та близьким. Зараз усім, хто був поранений, надається допомога. Серед поранених є важкі, лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя 

- повідомив Зеленський.

За його словами, обставини цього теракту зараз повністю аналізуються. Багато фактів уже є.

Виконавці були завербовані через телеграм. Організація теракту – російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству 

- наголосив Зеленський.

Крім того, Президент доручив сьогодні пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини. Вже є певний досвід протидії у правоохоронців. Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам.

І потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу. У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей 

- резюмував Глава держави.

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".

Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.

Пізніше було затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.

Антоніна Туманова

