Взрыв в Днепре: повреждены админздание полиции и автомобиль, все обстоятельства устанавливаются

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 5624 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 10632 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 10104 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 10318 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 10914 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 11132 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 10771 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 12093 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 40224 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 45186 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
92%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Импорт газа и электроэнергии обеспечен - Свириденко обновила данные после угроз Венгрии и Словакии23 февраля, 11:32 • 4092 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo23 февраля, 11:50 • 37735 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto23 февраля, 13:28 • 24641 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 17237 просмотра
Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали14:35 • 4804 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 17333 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 40224 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 45186 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 138604 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 147863 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Николаев
Реклама
УНН Lite
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo16:51 • 3142 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 62802 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 67968 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 68015 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 66341 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Старлинк
Отопление

Взрыв в Днепре: повреждены админздание полиции и автомобиль, все обстоятельства устанавливаются

Киев • УНН

 • 220 просмотра

В Днепре 23 февраля произошел взрыв в админздании полиции, повредив окна, мебель, технику и авто. Пострадавших нет, обстоятельства выясняются.

Взрыв в Днепре: повреждены админздание полиции и автомобиль, все обстоятельства устанавливаются

В понедельник, 23 февраля, в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошел взрыв в административном здании полиции. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Пострадавших нет, сообщили журналисту УНН в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. 

23 февраля около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошел взрыв в административном здании полиции. В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием 

- сообщили в полиции. 

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2. Продолжается установление всех обстоятельств инцидента.

Напомним 

В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС, пострадали семеро сотрудников патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто.

В Нацполиции заявили, что расценивают взрывы во Львове и Николаеве как целенаправленную атаку на систему правопорядка23.02.26, 20:15 • 2316 просмотров

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Техника
Национальная полиция Украины
Днепр (город)
Николаев