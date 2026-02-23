Взрыв в Днепре: повреждены админздание полиции и автомобиль, все обстоятельства устанавливаются

В понедельник, 23 февраля, в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошел взрыв в административном здании полиции. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Пострадавших нет, сообщили журналисту УНН в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

23 февраля около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошел взрыв в административном здании полиции. В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2. Продолжается установление всех обстоятельств инцидента.

Напомним

В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС, пострадали семеро сотрудников патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто.

В Нацполиции заявили, что расценивают взрывы во Львове и Николаеве как целенаправленную атаку на систему правопорядка