В МВД заговорили об ограничении Telegram на фоне терактов

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил за урегулирование работы Telegram для минимизации фактов вербовки врагом украинских граждан для совершения терактов, передает УНН.

Чаще используется Telegram. В процентном отношении, думаю, где-то половина. Что касается использования Telegram – это вопрос не только к МВД или Службе безопасности Украины. Это вопрос, на который должно дать ответ общество в том числе. Если это касается основ безопасности, здравого смысла и защиты, что-либо запрещенное запретить невозможно. Ограничить и обеспечить работу, по которой мы можем уменьшить количество таких преступлений, именно террористических преступлений, - пожалуй, об этом надо говорить - сказал Клименко.

Напомним

В понедельник, 23 февраля, в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошел взрыв в административном здании полиции. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Пострадавших нет.

