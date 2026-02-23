В МВД заговорили об ограничении Telegram на фоне терактов
Киев • УНН
Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал урегулировать работу Telegram для предотвращения вербовки украинцев для терактов. Этот вопрос, по его мнению, требует обсуждения обществом.
Чаще используется Telegram. В процентном отношении, думаю, где-то половина. Что касается использования Telegram – это вопрос не только к МВД или Службе безопасности Украины. Это вопрос, на который должно дать ответ общество в том числе. Если это касается основ безопасности, здравого смысла и защиты, что-либо запрещенное запретить невозможно. Ограничить и обеспечить работу, по которой мы можем уменьшить количество таких преступлений, именно террористических преступлений, - пожалуй, об этом надо говорить
Напомним
В понедельник, 23 февраля, в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошел взрыв в административном здании полиции. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Пострадавших нет.
