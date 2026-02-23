$43.270.01
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 11397 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 10716 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 10916 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 11330 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 11307 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 10875 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12172 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 40615 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 45479 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
В МВД заговорили об ограничении Telegram на фоне терактов

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал урегулировать работу Telegram для предотвращения вербовки украинцев для терактов. Этот вопрос, по его мнению, требует обсуждения обществом.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил за урегулирование работы Telegram для минимизации фактов вербовки врагом украинских граждан для совершения терактов, передает УНН

Чаще используется Telegram. В процентном отношении, думаю, где-то половина. Что касается использования Telegram – это вопрос не только к МВД или Службе безопасности Украины. Это вопрос, на который должно дать ответ общество в том числе. Если это касается основ безопасности, здравого смысла и защиты, что-либо запрещенное запретить невозможно. Ограничить и обеспечить работу, по которой мы можем уменьшить количество таких преступлений, именно террористических преступлений, - пожалуй, об этом надо говорить 

- сказал Клименко. 

Взрыв на АЗС в Николаеве расследуют как теракт - Офис Генпрокурора23.02.26, 20:34 • 2436 просмотров

Напомним 

В понедельник, 23 февраля, в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра произошел взрыв в административном здании полиции. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Пострадавших нет.

Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине23.02.26, 17:29 • 11304 просмотра

Павел Башинский

