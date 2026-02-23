Взрыв на АЗС в Николаеве расследуют как теракт - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Прокуратура Николаевской области начала расследование теракта после взрыва самодельного устройства на неработающей АЗС. Пострадали семеро патрульных полицейских, двое из них в тяжелом состоянии.
Взрыв на АЗС в Николаеве, в результате которого пострадали семь полицейских, расследуют как теракт. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины)
Детали
По оперативной информации, сегодня в 18:20 в Николаеве на территории неработающей АЗС, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции в Николаевской области, произошел взрыв самодельного взрывного устройства.
В это время на территории АЗС находились сотрудники патрульной полиции, приехавшие на пересменку.
В результате взрыва пострадали семь полицейских, двое из них - в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
