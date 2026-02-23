Взрыв на АЗС в Николаеве расследуют как теракт - Офис Генпрокурора

$43.270.01
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 4888 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 4960 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 5544 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 8616 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 10355 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 10199 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 11749 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 38800 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 44087 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Зеленский: мы не знаем, чем закончится война, но пока не проигрываем
Зеленский: "Я не диктатор и не начинал войну"
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительства
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 38800 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 44087 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
Взрыв на АЗС в Николаеве расследуют как теракт - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Прокуратура Николаевской области начала расследование теракта после взрыва самодельного устройства на неработающей АЗС. Пострадали семеро патрульных полицейских, двое из них в тяжелом состоянии.

Взрыв на АЗС в Николаеве расследуют как теракт - Офис Генпрокурора

Взрыв на АЗС в Николаеве, в результате которого пострадали семь полицейских, расследуют как теракт. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

По оперативной информации, сегодня в 18:20 в Николаеве на территории неработающей АЗС, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции в Николаевской области, произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

В это время на территории АЗС находились сотрудники патрульной полиции, приехавшие на пересменку.

В результате взрыва пострадали семь полицейских, двое из них - в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Нацполиции заявили, что расценивают взрывы во Львове и Николаеве как целенаправленную атаку на систему правопорядка23.02.26, 20:15 • 770 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Николаев