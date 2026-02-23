Взрыв на АЗС в Николаеве расследуют как теракт - Офис Генпрокурора

Взрыв на АЗС в Николаеве, в результате которого пострадали семь полицейских, расследуют как теракт. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

По оперативной информации, сегодня в 18:20 в Николаеве на территории неработающей АЗС, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции в Николаевской области, произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

В это время на территории АЗС находились сотрудники патрульной полиции, приехавшие на пересменку.

В результате взрыва пострадали семь полицейских, двое из них - в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Нацполиции заявили, что расценивают взрывы во Львове и Николаеве как целенаправленную атаку на систему правопорядка