Вибух на АЗС у Миколаєві розслідують як теракт - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
Прокуратура Миколаївської області розпочала розслідування теракту після вибуху саморобного пристрою на непрацюючій АЗС. Постраждали семеро патрульних поліцейських, двоє з них у тяжкому стані.
Вибух на АЗС у Миколаєві, в результаті якого постраждали сім поліцейських, розслідують як теракт. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України)
Деталі
За оперативною інформацією, сьогодні о 18:20 у Миколаєві на території непрацюючої АЗС, розташованої поблизу адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Миколаївській області, стався вибух саморобного вибухового пристрою.
У цей час на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які приїхали на перезмінку.
У результаті вибуху постраждали сім поліцейських, двоє з них - у тяжкому стані.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.
