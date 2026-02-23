$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
17:38
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому стані
17:17
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - Фіцо
15:53
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
15:29
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
14:58
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
13:20
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
13:02
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Вибух на АЗС у Миколаєві розслідують як теракт - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Прокуратура Миколаївської області розпочала розслідування теракту після вибуху саморобного пристрою на непрацюючій АЗС. Постраждали семеро патрульних поліцейських, двоє з них у тяжкому стані.

Вибух на АЗС у Миколаєві розслідують як теракт - Офіс Генпрокурора

Вибух на АЗС у Миколаєві, в результаті якого постраждали сім поліцейських, розслідують як теракт. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За оперативною інформацією, сьогодні о 18:20 у Миколаєві на території непрацюючої АЗС, розташованої поблизу адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Миколаївській області, стався вибух саморобного вибухового пристрою.

У цей час на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які приїхали на перезмінку.

У результаті вибуху постраждали сім поліцейських, двоє з них - у тяжкому стані.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.

У Нацполіції заявили, що розцінюють вибухи у Львові та Миколаєві як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку

Антоніна Туманова

Кримінал
Генеральний прокурор (Україна)
Миколаїв