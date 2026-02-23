Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине

Теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах. Об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук.

"В который раз мы видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов", - отметила Верещук.

По словам Верещук, враг системно использует Telegram для вербовки исполнителей, координации действий и организации терактов. Анонимность, отсутствие жесткой модерации и скорость распространения информации делают такие платформы удобным инструментом для спецслужб россии и диверсионных сетей. В этом контексте ограничения выглядят как попытка уменьшить риски и перекрыть один из каналов влияния.

Аргументы "за": безопасность в условиях войны

Аргументы в пользу ограничений основываются прежде всего на вопросах безопасности. В воюющей стране государство имеет право применять чрезвычайные меры, если они помогают спасать жизни. Частичная или полная блокировка отдельных функций анонимных платформ может усложнить вербовку, сорвать коммуникацию между координаторами и исполнителями, а также уменьшить распространение паники и дезинформации после терактов.

Контраргументы: риски для свободы и эффективность

В то же время существуют серьезные контраргументы. Telegram в Украине давно стал не только мессенджером, но и одним из главных источников новостей, официальных сообщений и волонтерской координации. Многие государственные органы, военные подразделения и местные администрации сами активно используют эту платформу для коммуникации с гражданами. Полное ограничение может ударить и по информационной устойчивости, и по доверию к власти, если люди воспримут это как цензуру.

Отдельный вопрос - эффективность. Технические блокировки часто легко обойти через VPN и зеркала. В таком случае ограничения могут больше навредить законопослушным пользователям, чем реально остановить врага. Кроме того, жесткие запреты без четких объяснений и правовых рамок могут создать опасный прецедент для свободы слова после войны.

Итак, вопрос целесообразности ограничения Telegram и других анонимных платформ не имеет простого ответа. Условия войны требуют решительных действий, но эти действия должны быть взвешенными, эффективными и юридически обоснованными. Баланс между безопасностью и свободой информации остается одним из самых сложных вызовов для государства в нынешних условиях.

"Блокировка не решит проблему"

Офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров в комментарии для УНН прокомментировал инициативы относительно возможной блокировки Telegram в Украине и оценил, может ли это повлиять на ситуацию с безопасностью.

По его убеждению, сейчас нет оснований считать Telegram ключевым инструментом для вербовки или координации диверсий в Украине.

Я не думаю, что сегодня Telegram является основным инструментом для вербовки или координации диверсий. Да, там могут существовать определенные возможности для коммуникаций российских спецслужб с украинцами, но я не считаю, что это имеет критическое или определяющее значение - сказал он.

Отвечая на вопрос, уменьшит ли блокировка платформы количество терактов, Крамаров высказался категорично.

Нет, абсолютно не уменьшит. Если люди пользуются одним мессенджером, они могут перейти на другой. Вы звоните мне через Telegram, но могли бы звонить через WhatsApp, Viber или любой другой сервис. Поэтому блокировка одной платформы не решает проблему в целом - отметил Крамаров.

Эксперт также подчеркнул, что с технической точки зрения полностью перекрыть доступ к сервису практически невозможно.

Даже если государство попытается полностью ограничить Telegram, это все равно будет обходиться через VPN. Мы видим, что даже в россии, несмотря на все запреты, люди активно пользуются VPN и обходят ограничения - отметил он.

Отдельно Крамаров упомянул ситуацию в рф, когда возникли проблемы с доступом к отдельным сервисам связи.

Когда в россии были перебои со Starlink и ограничения в работе Telegram, они очень болезненно это восприняли. Для них это серьезная проблема, ведь это означает откат в коммуникационных возможностях на несколько лет. Telegram, конечно, легко заменить, но определенные трудности все же были - сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что украинские военные не используют Telegram для служебной коммуникации.

Мы не используем Telegram для военных нужд. Для этого применяются другие мессенджеры, но о них мы говорить не будем - резюмировал Крамаров.

Проблема не в одном приложении

Также свою позицию относительно инициативы ограничить Telegram высказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала Киев24.

Комментируя предложение заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук ограничить работу мессенджера на фоне теракта во Львове, Ступак резко раскритиковал идею блокировки платформы как универсального решения.

Верещук может с таким же успехом поехать в КНДР или рф - блокировка Telegram не панацея - заявил он.

По словам эксперта, проблема вербовки не привязана к конкретному приложению, ведь российские спецслужбы могут использовать любой канал коммуникации.

россияне могут использовать абсолютно любое приложение для вербовки человека. Даже могут отправлять сообщения через перевод на банковскую карту - условно по 1 гривне с текстом в назначении платежа - пояснил Ступак.

Он также очертил основные группы риска, на которые, по его словам, чаще всего обращают внимание вербовщики.

Кого больше всего вербуют? Это люди с наркотической зависимостью. Люди с зависимостью от азартных игр. Есть те, кто обижен на все и хочет мстить. Есть дети - особенно во время каникул, когда они остаются один на один с телефоном или планшетом, и тогда начинаются "приключения". Я уже не говорю об антиукраински настроенных - их небольшой процент, но, к сожалению, они есть, и россияне их продолжают искать. И, конечно, остается еще небольшой процент тех, кого просто запугивают - отметил он.

Таким образом, мнения экспертов сходятся в одном: борьба с диверсиями и вербовкой требует системной работы спецслужб и повышения осведомленности граждан, тогда как блокировка отдельной платформы вряд ли станет универсальным предохранителем от терактов или информационных операций.

Анонимные каналы как вызов национальной безопасности

Дискуссия вокруг Telegram значительно шире, чем вопрос одного мессенджера. Речь идет о феномене анонимных платформ и каналов, которые фактически выполняют функции медиа, но не являются зарегистрированными СМИ и не несут прозрачной редакционной ответственности. Именно это создает потенциальные риски: возможность манипуляций, распространения дезинформации, психологических операций и намеренного расшатывания ситуации внутри страны.

В условиях войны такие анонимные каналы могут становиться инструментом информационного влияния или даже элементом гибридных операций. Отсутствие четкой идентификации владельцев и источников финансирования усложняет как правовую оценку их деятельности, так и привлечение к ответственности в случае угрозы национальной безопасности.

В то же время это уже выходит за рамки сугубо технического вопроса блокировки конкретного сервиса. Речь скорее о необходимости системной государственной политики в сфере информационной безопасности: понятных правил для цифровых платформ, прозрачных механизмов реагирования на угрозы и в то же время сохранения баланса со свободой слова.

Итак, проблема не сводится к Telegram как таковому. Она касается более широкого вызова - как государство должно реагировать на влияние анонимных цифровых медиа в условиях войны и после завершения боевых действий, не нарушив при этом базовых демократических принципов.