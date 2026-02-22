В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
Київ • УНН
Заступниця глави ОП Ірина Верещук наголосила на необхідності обмеження Telegram та інших анонімних платформ. Це пов'язано з використанням їх ворогом для вербування та координації терактів, зокрема у Львові.
Сьогоднішній теракт у Львові знову ставить питання про Telegram та інші подібні анонімні платформи. На цьому наголосила заступниця глави Офісу Президента Ірина Верещук, передає УНН.
Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів
За її словами, це чергове нагадування подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни.
Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити
Додамо
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що виконавців теракту у Львові завербували через Telegram, а організація теракту є російською.
Нагадаємо
У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".
Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.
Пізніше було затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.