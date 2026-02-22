В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
Киев • УНН
Заместитель главы ОП Ирина Верещук подчеркнула необходимость ограничения Telegram и других анонимных платформ. Это связано с использованием их врагом для вербовки и координации терактов, в частности во Львове.
Сегодняшний теракт во Львове вновь ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах. Об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук, передает УНН.
В который раз мы видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов
По ее словам, это очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны.
Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать
Добавим
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнителей теракта во Львове завербовали через Telegram, а организация теракта является российской.
Напомним
В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".
Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.
Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.