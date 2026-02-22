$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:57 • 532 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 2608 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
14:20 • 14608 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 22097 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 24704 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 40188 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 48508 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 39716 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 64311 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 67803 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.9м/с
86%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из областиPhotoVideo22 февраля, 10:36 • 10219 просмотра
Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - КлименкоPhoto22 февраля, 12:10 • 6556 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo22 февраля, 12:22 • 18572 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчаткиPhotoVideo22 февраля, 13:04 • 7592 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 15556 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 75913 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 85560 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 94190 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 106590 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 144674 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Игорь Клименко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 35913 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 38167 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 38654 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 30040 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 32562 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Хранитель
Дипломатка

В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Заместитель главы ОП Ирина Верещук подчеркнула необходимость ограничения Telegram и других анонимных платформ. Это связано с использованием их врагом для вербовки и координации терактов, в частности во Львове.

В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове

Сегодняшний теракт во Львове вновь ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах. Об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук, передает УНН.

В который раз мы видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов 

- отметила Верещук.

По ее словам, это очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны.

Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать 

- резюмировала Верещук.

Добавим

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнителей теракта во Львове завербовали через Telegram, а организация теракта является российской.

Напомним

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".

Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.

Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Telegram
Владимир Зеленский
Ирина Верещук
Львов