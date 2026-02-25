$43.260.03
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 12675 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 12473 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 12098 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 18359 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 25878 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 21640 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19920 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17064 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 16107 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у Львові

Київ • УНН

 • 2300 перегляди

СБУ та Нацполіція повідомили про підозру 18-річній харків'янці, яка заманила поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. Вона зателефонувала на екстрену лінію, повідомивши про проникнення до магазину, після чого рашисти підірвали бомбу.

18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у Львові

СБУ та Нацполіція повідомили про підозру харків'янці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого, повідомили в управлінні СБУ у Львівській області у середу, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній харківʼянці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту, який відбувся у Львові в ніч на 22 лютого

- повідомили у СБУ.

Деталі

Як встановило розслідування, "за завданням свого куратора, вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на екстрену лінію і озвучила наданий їй текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові".

"Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, рашисти дистанційно підірвали саморобну бомбу, закладену біля локації. Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух", - вказали у спецслужбі.

Як зазначили у СБУ, "встановлено, що авторка анонімного повідомлення з Харкова потрапила у поле зору російських спецслужбістів у січні цього року, коли шукала "легких грошей" на Телеграм-каналах".

"Вона погодилась передати правоохоронцям заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення і за цей "фейковий" виклик на 112 планувала отримати 100 доларів США", - повідомили у СБУ.

Наразі фігурантці, як вказано, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до злочину.

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого в районі ТЦ "Магнус" у Львові пролунали вибухи. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей зазнали поранень.

Служба безпеки та Нацполіція протягом 10 годин після серії вибухів затримали підозрювану у виконанні теракту.

33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.

Юлія Шрамко

