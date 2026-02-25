18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у Львові
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція повідомили про підозру 18-річній харків'янці, яка заманила поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. Вона зателефонувала на екстрену лінію, повідомивши про проникнення до магазину, після чого рашисти підірвали бомбу.
Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній харківʼянці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту, який відбувся у Львові в ніч на 22 лютого
Деталі
Як встановило розслідування, "за завданням свого куратора, вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на екстрену лінію і озвучила наданий їй текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові".
"Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, рашисти дистанційно підірвали саморобну бомбу, закладену біля локації. Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух", - вказали у спецслужбі.
Як зазначили у СБУ, "встановлено, що авторка анонімного повідомлення з Харкова потрапила у поле зору російських спецслужбістів у січні цього року, коли шукала "легких грошей" на Телеграм-каналах".
"Вона погодилась передати правоохоронцям заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення і за цей "фейковий" виклик на 112 планувала отримати 100 доларів США", - повідомили у СБУ.
Наразі фігурантці, як вказано, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).
Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до злочину.
Нагадаємо
У ніч на 22 лютого в районі ТЦ "Магнус" у Львові пролунали вибухи. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей зазнали поранень.
Служба безпеки та Нацполіція протягом 10 годин після серії вибухів затримали підозрювану у виконанні теракту.
33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.