18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у Львові

СБУ та Нацполіція повідомили про підозру 18-річній харків'янці, яка заманила поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. Вона зателефонувала на екстрену лінію, повідомивши про проникнення до магазину, після чого рашисти підірвали бомбу.