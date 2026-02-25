18-летняя харьковчанка получила подозрение за звонок для "заманивания" полиции на место теракта во Львове

$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 4742 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 9414 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 10246 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 9878 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 16717 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 24970 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 20992 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19791 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16953 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 16006 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.7м/с
90%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph25 февраля, 00:45 • 13616 просмотра
Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов25 февраля, 01:19 • 10454 просмотра
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 11072 просмотра
Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France2425 февраля, 03:06 • 9784 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол07:00 • 6066 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 33543 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 44022 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 61646 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 78798 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 81262 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Пекин
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 11819 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 15622 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 18089 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 23013 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 31651 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Truth Social
Отопление

18-летняя харьковчанка получила подозрение за звонок для "заманивания" полиции на место теракта во Львове

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

СБУ и Нацполиция сообщили о подозрении 18-летней харьковчанке, которая заманила полицейских на место теракта во Львове 22 февраля. Она позвонила на экстренную линию, сообщив о проникновении в магазин, после чего рашисты взорвали бомбу.

18-летняя харьковчанка получила подозрение за звонок для "заманивания" полиции на место теракта во Львове

СБУ и Нацполиция сообщили о подозрении харьковчанке, которая "заманила" полицейских на место теракта во Львове 22 февраля, сообщили в управлении СБУ во Львовской области в среду, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция сообщили о подозрении 18-летней харьковчанке, которая "заманила" полицейских на место теракта, произошедшего во Львове в ночь на 22 февраля

- сообщили в СБУ.

Детали

Как установило расследование, "по заданию своего куратора, она, находясь в Харькове, позвонила на экстренную линию и озвучила предоставленный ей текст о том, что якобы она увидела двух неизвестных, проникших внутрь продовольственного магазина во Львове".

"Когда по этому вызову прибыл полицейский патруль, рашисты дистанционно взорвали самодельную бомбу, заложенную возле локации. После прибытия на место происшествия второго экипажа правоохранителей и пешего наряда Нацгвардии прозвучал очередной взрыв", - указали в спецслужбе.

Как отметили в СБУ, "установлено, что автор анонимного сообщения из Харькова попала в поле зрения российских спецслужбистов в январе этого года, когда искала "легких денег" на Телеграм-каналах".

"Она согласилась передать правоохранителям заранее подготовленное ложное сообщение и за этот "фейковый" вызов на 112 планировала получить 100 долларов США", - сообщили в СБУ.

Сейчас фигурантке, как указано, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения).

Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Напомним

В ночь на 22 февраля в районе ТЦ "Магнус" во Львове прогремели взрывы. В результате детонации самодельных взрывных устройств погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Еще 25 человек получили ранения.

Служба безопасности и Нацполиция в течение 10 часов после серии взрывов задержали подозреваемую в совершении теракта.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Telegram
Национальная гвардия Украины
Служба безопасности Украины
Львов
Харьков