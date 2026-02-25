18-летняя харьковчанка получила подозрение за звонок для "заманивания" полиции на место теракта во Львове

СБУ и Нацполиция сообщили о подозрении харьковчанке, которая "заманила" полицейских на место теракта во Львове 22 февраля, сообщили в управлении СБУ во Львовской области в среду, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция сообщили о подозрении 18-летней харьковчанке, которая "заманила" полицейских на место теракта, произошедшего во Львове в ночь на 22 февраля - сообщили в СБУ.

Детали

Как установило расследование, "по заданию своего куратора, она, находясь в Харькове, позвонила на экстренную линию и озвучила предоставленный ей текст о том, что якобы она увидела двух неизвестных, проникших внутрь продовольственного магазина во Львове".

"Когда по этому вызову прибыл полицейский патруль, рашисты дистанционно взорвали самодельную бомбу, заложенную возле локации. После прибытия на место происшествия второго экипажа правоохранителей и пешего наряда Нацгвардии прозвучал очередной взрыв", - указали в спецслужбе.

Как отметили в СБУ, "установлено, что автор анонимного сообщения из Харькова попала в поле зрения российских спецслужбистов в январе этого года, когда искала "легких денег" на Телеграм-каналах".

"Она согласилась передать правоохранителям заранее подготовленное ложное сообщение и за этот "фейковый" вызов на 112 планировала получить 100 долларов США", - сообщили в СБУ.

Сейчас фигурантке, как указано, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения).

Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Напомним

В ночь на 22 февраля в районе ТЦ "Магнус" во Львове прогремели взрывы. В результате детонации самодельных взрывных устройств погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Еще 25 человек получили ранения.

Служба безопасности и Нацполиция в течение 10 часов после серии взрывов задержали подозреваемую в совершении теракта.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.