Прикрасив ялинку наркотиками: у Києві іноземцю повідомили про підозру у збуті психотропів

Ексклюзив
14:17 • 602 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 1922 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 10009 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 24647 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 29451 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 25145 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 27716 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 35790 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 41948 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36165 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 16936 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 21013 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 27309 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 20671 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 15054 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 624 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 15237 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 24673 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 20851 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 27484 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 27723 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 23944 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 30348 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 32713 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 88743 перегляди
Прикрасив ялинку наркотиками: у Києві іноземцю повідомили про підозру у збуті психотропів

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У Києві правоохоронці викрили 40-річного громадянина Ізраїлю, якого підозрюють у збуті наркотиків. Чоловік прикрасив новорічну ялинку пакетиками з наркотиками.

Прикрасив ялинку наркотиками: у Києві іноземцю повідомили про підозру у збуті психотропів
Фото: Київська міська прокуратура

У столиці правоохоронці викрили 40-річного громадянина Ізраїлю, якого підозрюють у незаконному придбанні та збуті наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва 40-річному громадянину Ізраїлю повідомлено про підозру у незаконному придбанні з метою збуту наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України

- йдеться у дописі.

Як встановило слідство, наркотичні засоби та психотропи він відправляв замовникам поштою, а клієнтів шукав через закритий Telegram-канал. Затримали чоловіка у поштовому відділенні під час отримання товару, який він планував розфасувати та продати.

Під час затримання та невідкладного обшуку вдома у чоловіка вилучили близько 200 грамів порошкоподібної речовини 4-ММС, амфетамін, марки ЛСД, МДМА та близько 1 кілограма канабісу

 - йдеться у дописі.

Заборонені речовини чоловік навіть не ховав - пакетиками з наркотиками він прикрасив новорічну ялинку у своєму помешканні.

Усі вилучені наркотичні та психотропні речовини направлено на експертизу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Вперше визначено квоти для субстанцій на основі медичного канабісу, а також враховано потреби програми замісної підтримувальної терапії та експорту кодеїну.

Алла Кіосак

СуспільствоКиївКримінал та НП
Новий рік
Обшук
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Telegram
Ізраїль
Генеральний прокурор (Україна)
Київ