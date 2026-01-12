Прикрасив ялинку наркотиками: у Києві іноземцю повідомили про підозру у збуті психотропів

Фото: Київська міська прокуратура

У столиці правоохоронці викрили 40-річного громадянина Ізраїлю, якого підозрюють у незаконному придбанні та збуті наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва 40-річному громадянину Ізраїлю повідомлено про підозру у незаконному придбанні з метою збуту наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - йдеться у дописі.

Як встановило слідство, наркотичні засоби та психотропи він відправляв замовникам поштою, а клієнтів шукав через закритий Telegram-канал. Затримали чоловіка у поштовому відділенні під час отримання товару, який він планував розфасувати та продати.

Під час затримання та невідкладного обшуку вдома у чоловіка вилучили близько 200 грамів порошкоподібної речовини 4-ММС, амфетамін, марки ЛСД, МДМА та близько 1 кілограма канабісу - йдеться у дописі.

Заборонені речовини чоловік навіть не ховав - пакетиками з наркотиками він прикрасив новорічну ялинку у своєму помешканні.

Усі вилучені наркотичні та психотропні речовини направлено на експертизу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Вперше визначено квоти для субстанцій на основі медичного канабісу, а також враховано потреби програми замісної підтримувальної терапії та експорту кодеїну.