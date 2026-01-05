Кабмін затвердив квоти на наркотичні та психотропні речовини на 2026 рік

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 2524 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 12493 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 29764 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 57232 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 71705 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 55362 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 61646 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62151 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65119 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57639 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 13959 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 20916 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 24725 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки04:20 • 21209 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 20377 перегляди
Публікації
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 12516 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 114803 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 133204 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 141583 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 276800 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 26532 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 23066 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 23172 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 32557 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 79022 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Times
Шахед-136

Кабмін затвердив квоти на наркотичні та психотропні речовини на 2026 рік

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Вперше визначено квоти для субстанцій на основі медичного канабісу, а також враховано потреби програми замісної підтримувальної терапії та експорту кодеїну.

Кабмін затвердив квоти на наркотичні та психотропні речовини на 2026 рік
Фото: pixabay

Кабмін ухвалив постанову про затвердження квот на виробництво, обіг, імпорт та експорт наркотичних засобів і психотропних речовин на 2026 рік. Рішення ухвалене відповідно до чинного законодавства та міжнародних зобов’язань України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Затверджені квоти спрямовані на забезпечення потреб медицини, фармацевтичного виробництва, науки та освіти, запобігання витоку наркотичних засобів і психотропних речовин у незаконний обіг та виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Конвенцій ООН 1961, 1971 та 1988 років. Затвердження квот зумовлене не лише регуляторними вимогами, а й воєнним станом та зростанням кількості пацієнтів, які потребують препаратів з підконтрольними речовинами, зокрема військових із важкими травмами

- йдеться у дописі.

Уперше визначено квоти для субстанцій на основі медичного канабісу. Вони стосуються ввезення для наукової діяльності, виробництва лікарських засобів та готових препаратів, внесених до Державного реєстру. В Україні наразі зареєстровано шість таких субстанцій, ще 18 перебувають у процесі реєстрації. Обіг медичного канабісу відстежується через Єдину систему обліку, реєстрації та контролю.

Квоти на метадон сформовані з урахуванням потреб програми замісної підтримувальної терапії. Станом на листопад 2025 року лікування отримували 29 112 пацієнтів. Обсяги квот на кодеїн визначені з урахуванням внутрішніх потреб, експорту та можливого зростання попиту.

Затвердження квот є щорічним державним заходом контролю за легальним обігом наркотичних і психотропних речовин та відповідає Конвенціям ООН 1961, 1971 і 1988 років.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити обмеження на експорт лісу та металобрухту до кінця 2026 року. Це рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами для збереження стратегічної сировини в Україні та її спрямування на потреби внутрішньої переробки.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітикаЗдоров'я
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Україна