Кабмін затвердив квоти на наркотичні та психотропні речовини на 2026 рік

Кабмін ухвалив постанову про затвердження квот на виробництво, обіг, імпорт та експорт наркотичних засобів і психотропних речовин на 2026 рік. Рішення ухвалене відповідно до чинного законодавства та міжнародних зобов’язань України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Затверджені квоти спрямовані на забезпечення потреб медицини, фармацевтичного виробництва, науки та освіти, запобігання витоку наркотичних засобів і психотропних речовин у незаконний обіг та виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Конвенцій ООН 1961, 1971 та 1988 років. Затвердження квот зумовлене не лише регуляторними вимогами, а й воєнним станом та зростанням кількості пацієнтів, які потребують препаратів з підконтрольними речовинами, зокрема військових із важкими травмами - йдеться у дописі.

Уперше визначено квоти для субстанцій на основі медичного канабісу. Вони стосуються ввезення для наукової діяльності, виробництва лікарських засобів та готових препаратів, внесених до Державного реєстру. В Україні наразі зареєстровано шість таких субстанцій, ще 18 перебувають у процесі реєстрації. Обіг медичного канабісу відстежується через Єдину систему обліку, реєстрації та контролю.

Квоти на метадон сформовані з урахуванням потреб програми замісної підтримувальної терапії. Станом на листопад 2025 року лікування отримували 29 112 пацієнтів. Обсяги квот на кодеїн визначені з урахуванням внутрішніх потреб, експорту та можливого зростання попиту.

Затвердження квот є щорічним державним заходом контролю за легальним обігом наркотичних і психотропних речовин та відповідає Конвенціям ООН 1961, 1971 і 1988 років.

Нагадаємо

