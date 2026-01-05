Кабмін затвердив квоти на наркотичні та психотропні речовини на 2026 рік
Київ • УНН
Вперше визначено квоти для субстанцій на основі медичного канабісу, а також враховано потреби програми замісної підтримувальної терапії та експорту кодеїну.
Кабмін ухвалив постанову про затвердження квот на виробництво, обіг, імпорт та експорт наркотичних засобів і психотропних речовин на 2026 рік. Рішення ухвалене відповідно до чинного законодавства та міжнародних зобов’язань України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Деталі
Затверджені квоти спрямовані на забезпечення потреб медицини, фармацевтичного виробництва, науки та освіти, запобігання витоку наркотичних засобів і психотропних речовин у незаконний обіг та виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Конвенцій ООН 1961, 1971 та 1988 років. Затвердження квот зумовлене не лише регуляторними вимогами, а й воєнним станом та зростанням кількості пацієнтів, які потребують препаратів з підконтрольними речовинами, зокрема військових із важкими травмами
Уперше визначено квоти для субстанцій на основі медичного канабісу. Вони стосуються ввезення для наукової діяльності, виробництва лікарських засобів та готових препаратів, внесених до Державного реєстру. В Україні наразі зареєстровано шість таких субстанцій, ще 18 перебувають у процесі реєстрації. Обіг медичного канабісу відстежується через Єдину систему обліку, реєстрації та контролю.
Квоти на метадон сформовані з урахуванням потреб програми замісної підтримувальної терапії. Станом на листопад 2025 року лікування отримували 29 112 пацієнтів. Обсяги квот на кодеїн визначені з урахуванням внутрішніх потреб, експорту та можливого зростання попиту.
Затвердження квот є щорічним державним заходом контролю за легальним обігом наркотичних і психотропних речовин та відповідає Конвенціям ООН 1961, 1971 і 1988 років.
