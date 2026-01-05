$42.290.12
Кабмин утвердил квоты на наркотические и психотропные вещества на 2026 год

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Впервые определены квоты для субстанций на основе медицинского каннабиса, а также учтены потребности программы заместительной поддерживающей терапии и экспорта кодеина.

Кабмин утвердил квоты на наркотические и психотропные вещества на 2026 год
Фото: pixabay

Кабмин принял постановление об утверждении квот на производство, оборот, импорт и экспорт наркотических средств и психотропных веществ на 2026 год. Решение принято в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Подробности

Утвержденные квоты направлены на обеспечение потребностей медицины, фармацевтического производства, науки и образования, предотвращение утечки наркотических средств и психотропных веществ в незаконный оборот и выполнение международных обязательств Украины в соответствии с Конвенциями ООН 1961, 1971 и 1988 годов. Утверждение квот обусловлено не только регуляторными требованиями, но и военным положением и ростом количества пациентов, нуждающихся в препаратах с подконтрольными веществами, в частности военных с тяжелыми травмами

- говорится в сообщении.

Впервые определены квоты для субстанций на основе медицинского каннабиса. Они касаются ввоза для научной деятельности, производства лекарственных средств и готовых препаратов, внесенных в Государственный реестр. В Украине сейчас зарегистрировано шесть таких субстанций, еще 18 находятся в процессе регистрации. Оборот медицинского каннабиса отслеживается через Единую систему учета, регистрации и контроля.

Квоты на метадон сформированы с учетом потребностей программы заместительной поддерживающей терапии. По состоянию на ноябрь 2025 года лечение получали 29 112 пациентов. Объемы квот на кодеин определены с учетом внутренних потребностей, экспорта и возможного роста спроса.

Утверждение квот является ежегодной государственной мерой контроля за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ и соответствует Конвенциям ООН 1961, 1971 и 1988 годов.

Напомним

Кабинет Министров Украины принял решение продлить ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года. Это решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами для сохранения стратегического сырья в Украине и его направления на нужды внутренней переработки.

Алла Киосак

