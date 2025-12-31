$42.390.17
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 12602 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 14274 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 14019 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 13643 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13193 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14808 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 27874 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 65863 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 42226 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Правительство продлило ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года

Киев

 • 30 просмотра

Кабинет Министров Украины принял решение продлить ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года. Это решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами для сохранения стратегического сырья в Украине и его направления на нужды внутренней переработки.

Правительство продлило ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года

Кабмин принял решение продлить ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Это позволяет сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки

- говорится в сообщении.

Как отмечает глава правительства, металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отраслей. Несмотря на действие экспортной пошлины, экспорт лома рос – часто транзитом в третьи страны без создания добавленной стоимости для Украины.

Внутренняя переработка, наоборот, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и продукцию, необходимую для обороны и восстановления.

Использование лома в металлургическом производстве уменьшает выбросы СО2, что важно с учетом требований ЕС.

Что касается древесины, Правительство продлило часть ограничений, введенных в конце октября. За время полномасштабной войны объемы лесозаготовки существенно сократились из-за боевых действий. В то же время деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья и вынужденно простаивают, а для многих сельских общин дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой

- добавляет премьер.

Глава правительства подчеркивает, что продление ограничений экспорта сырья поддерживает украинское производство, уменьшает давление на окружающую среду и укрепляет энергетическую безопасность общин.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Село
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Европейский Союз
Украина