Правительство продлило ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года

Кабмин принял решение продлить ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Это позволяет сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки

Как отмечает глава правительства, металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отраслей. Несмотря на действие экспортной пошлины, экспорт лома рос – часто транзитом в третьи страны без создания добавленной стоимости для Украины.

Внутренняя переработка, наоборот, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и продукцию, необходимую для обороны и восстановления.

Использование лома в металлургическом производстве уменьшает выбросы СО2, что важно с учетом требований ЕС.

Что касается древесины, Правительство продлило часть ограничений, введенных в конце октября. За время полномасштабной войны объемы лесозаготовки существенно сократились из-за боевых действий. В то же время деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья и вынужденно простаивают, а для многих сельских общин дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой