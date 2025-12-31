Правительство продлило ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины принял решение продлить ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года. Это решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами для сохранения стратегического сырья в Украине и его направления на нужды внутренней переработки.
Кабмин принял решение продлить ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Это позволяет сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки
Как отмечает глава правительства, металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отраслей. Несмотря на действие экспортной пошлины, экспорт лома рос – часто транзитом в третьи страны без создания добавленной стоимости для Украины.
Внутренняя переработка, наоборот, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и продукцию, необходимую для обороны и восстановления.
Использование лома в металлургическом производстве уменьшает выбросы СО2, что важно с учетом требований ЕС.
Что касается древесины, Правительство продлило часть ограничений, введенных в конце октября. За время полномасштабной войны объемы лесозаготовки существенно сократились из-за боевых действий. В то же время деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья и вынужденно простаивают, а для многих сельских общин дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой
Глава правительства подчеркивает, что продление ограничений экспорта сырья поддерживает украинское производство, уменьшает давление на окружающую среду и укрепляет энергетическую безопасность общин.
