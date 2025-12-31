Правительство приняло постановление для бесперебойной поставки критически важных товаров

Кабинет министров Украины 30 декабря принял постановление, обеспечивающее приведение правительственных решений в соответствие с законами для бесперебойной поставки критически важных товаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов.

Это будет способствовать повышению обороноспособности государства, а также преодолению проблем энергообеспечения, вызванных вооруженной агрессией российской федерации.

Принятым решением актуализирован перечень товаров, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Украины не требуется предоставление финансовой гарантии обеспечения уплаты таможенных платежей - заявили в Минфине.

Кроме того, соответствующими законами срок действия налоговых льгот продлен:

до 2027 года - для беспилотных летательных аппаратов, прицелов, тепловизоров, антидроновых ружей и другого оборудования оборонного назначения, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины предприятиями и гражданами;

до 2029 года - для гидравлических турбин, ветроэнергетических генераторов и другого оборудования для возобновляемой энергетики.

В связи с принятым правительственным решением актуализирован перечень товаров, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Украины не требуется предоставление обеспечения уплаты таможенных платежей способами, определенными Таможенным кодексом Украины - заявили в ведомстве.

