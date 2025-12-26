97% місцевих бюджетів в Україні вже затверджено - Мінфін
Київ • УНН
Станом на 26 грудня 2025 року в Україні затверджено 97% місцевих бюджетів, що забезпечує фінансову основу громад на 2026 рік. Залишилося затвердити бюджети в 55 громадах для стабільного фінансування освітніх, медичних та соціальних закладів.
В Україні затверджено 97% місцевих бюджетів - майже всі громади мають фінансову основу на 2026 рік, повідомили у Міністерстві фінансів 26 грудня, пише УНН.
Деталі
"Станом на 26 грудня 2025 року в Україні затверджено 97% місцевих бюджетів", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, це "створює передумови для стабільного фінансування закладів освіти, медицини, соціального захисту та інших сфер життєзабезпечення громад у 2026 році".
За даними Мінфіну, наразі затверджено 1 542 місцеві бюджети із 1 597. Зокрема, ухвалено 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва, 113 районних бюджетів, 1 392 бюджети територіальних громад та 12 бюджетів районів у містах. Водночас ще триває процес затвердження окремих бюджетів, вказали у Мінфіні.
"Важливо пришвидшити затвердження бюджетів в тих громадах, де цей процес ще триває, щоб фінансова робота у 2026 році була стабільною та передбачуваною", – зазначив заступник міністра фінансів Дмитро Самоненко.
"У повному обсязі місцеві бюджети вже затверджені у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Харківській та Чернівецькій областях", - повідомили в Мінфіні.
І вказали: "Щоб школи, лікарні та інші бюджетні установи працювали без перерв, громадам важливо якнайшвидше завершити бюджетні процедури".
Довідково
Згідно зі статтею 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня року, що передує плановому.