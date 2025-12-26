97% місцевих бюджетів в Україні вже затверджено - Мінфін

$41.930.22
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 11769 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 23159 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 17400 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 15142 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16860 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19183 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 37153 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17092 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 34507 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 18799 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 9304 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 20201 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 11273 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo11:33 • 10733 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 2892 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
11:18 • 23159 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:30 • 37153 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 08:10 • 34507 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 10:58 • 90444 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 512 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 3590 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 18884 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 24240 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 27889 перегляди
97% місцевих бюджетів в Україні вже затверджено - Мінфін

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Станом на 26 грудня 2025 року в Україні затверджено 97% місцевих бюджетів, що забезпечує фінансову основу громад на 2026 рік. Залишилося затвердити бюджети в 55 громадах для стабільного фінансування освітніх, медичних та соціальних закладів.

В Україні затверджено 97% місцевих бюджетів - майже всі громади мають фінансову основу на 2026 рік, повідомили у Міністерстві фінансів 26 грудня, пише УНН.

Деталі

"Станом на 26 грудня 2025 року в Україні затверджено 97% місцевих бюджетів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, це "створює передумови для стабільного фінансування закладів освіти, медицини, соціального захисту та інших сфер життєзабезпечення громад у 2026 році".

За даними Мінфіну, наразі затверджено 1 542 місцеві бюджети із 1 597. Зокрема, ухвалено 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва, 113 районних бюджетів, 1 392 бюджети територіальних громад та 12 бюджетів районів у містах. Водночас ще триває процес затвердження окремих бюджетів, вказали у Мінфіні.

"Важливо пришвидшити затвердження бюджетів в тих громадах, де цей процес ще триває, щоб фінансова робота у 2026 році була стабільною та передбачуваною", – зазначив заступник міністра фінансів Дмитро Самоненко.

"У повному обсязі місцеві бюджети вже затверджені у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Харківській та Чернівецькій областях", - повідомили в Мінфіні.

І вказали: "Щоб школи, лікарні та інші бюджетні установи працювали без перерв, громадам важливо якнайшвидше завершити бюджетні процедури".

Довідково

Згідно зі статтею 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня року, що передує плановому. 

Юлія Шрамко

