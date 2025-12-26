$41.930.22
97% местных бюджетов в Украине уже утверждены - Минфин

Киев • УНН

 • 130 просмотра

По состоянию на 26 декабря 2025 года в Украине утверждено 97% местных бюджетов, что обеспечивает финансовую основу общин на 2026 год. Осталось утвердить бюджеты в 55 общинах для стабильного финансирования образовательных, медицинских и социальных учреждений.

97% местных бюджетов в Украине уже утверждены - Минфин

В Украине утверждено 97% местных бюджетов – почти все общины имеют финансовую основу на 2026 год, сообщили в Министерстве финансов 26 декабря, пишет УНН.

Подробности

"По состоянию на 26 декабря 2025 года в Украине утверждено 97% местных бюджетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это "создает предпосылки для стабильного финансирования учреждений образования, медицины, социальной защиты и других сфер жизнеобеспечения общин в 2026 году".

По данным Минфина, в настоящее время утверждено 1 542 местных бюджета из 1 597. В частности, принято 24 областных бюджета и бюджет города Киева, 113 районных бюджетов, 1 392 бюджета территориальных общин и 12 бюджетов районов в городах. В то же время еще продолжается процесс утверждения отдельных бюджетов, указали в Минфине.

"Важно ускорить утверждение бюджетов в тех общинах, где этот процесс еще продолжается, чтобы финансовая работа в 2026 году была стабильной и предсказуемой", – отметил заместитель министра финансов Дмитрий Самоненко.

"В полном объеме местные бюджеты уже утверждены в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областях", - сообщили в Минфине.

И указали: "Чтобы школы, больницы и другие бюджетные учреждения работали без перерывов, общинам важно как можно быстрее завершить бюджетные процедуры".

Справка

Согласно статье 77 Бюджетного кодекса Украины местные бюджеты утверждаются до 25 декабря года, предшествующего плановому. 

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Черновицкая область
Львовская область
Донецкая область
Житомирская область
Кировоградская область
Харьковская область
Волынская область
Министерство финансов Украины
Украина
Киев