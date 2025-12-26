97% местных бюджетов в Украине уже утверждены - Минфин
Киев • УНН
По состоянию на 26 декабря 2025 года в Украине утверждено 97% местных бюджетов, что обеспечивает финансовую основу общин на 2026 год. Осталось утвердить бюджеты в 55 общинах для стабильного финансирования образовательных, медицинских и социальных учреждений.
В Украине утверждено 97% местных бюджетов – почти все общины имеют финансовую основу на 2026 год, сообщили в Министерстве финансов 26 декабря, пишет УНН.
Подробности
"По состоянию на 26 декабря 2025 года в Украине утверждено 97% местных бюджетов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это "создает предпосылки для стабильного финансирования учреждений образования, медицины, социальной защиты и других сфер жизнеобеспечения общин в 2026 году".
По данным Минфина, в настоящее время утверждено 1 542 местных бюджета из 1 597. В частности, принято 24 областных бюджета и бюджет города Киева, 113 районных бюджетов, 1 392 бюджета территориальных общин и 12 бюджетов районов в городах. В то же время еще продолжается процесс утверждения отдельных бюджетов, указали в Минфине.
"Важно ускорить утверждение бюджетов в тех общинах, где этот процесс еще продолжается, чтобы финансовая работа в 2026 году была стабильной и предсказуемой", – отметил заместитель министра финансов Дмитрий Самоненко.
"В полном объеме местные бюджеты уже утверждены в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областях", - сообщили в Минфине.
И указали: "Чтобы школы, больницы и другие бюджетные учреждения работали без перерывов, общинам важно как можно быстрее завершить бюджетные процедуры".
Справка
Согласно статье 77 Бюджетного кодекса Украины местные бюджеты утверждаются до 25 декабря года, предшествующего плановому.