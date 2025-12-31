Уряд продовжив строк дії податкових пільг на низку важливих товарів: про що йдеться

Кабінет міністрів України 30 грудня ухвалив постанову, що забезпечує приведення урядових рішень у відповідність до законів для безперебійного постачання критично важливих товарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів.

Деталі

Це сприятиме підвищенню обороноздатності держави, а також подоланню проблем енергозабезпечення, спричинених збройною агресією російської федерації.

Прийнятим рішенням актуалізовано перелік товарів, щодо яких під час ввезення на митну територію України не вимагається надання фінансової гарантії забезпечення сплати митних платежів - заявили в Мінфіні.

Крім того, відповідними законами строк дії податкових пільг продовжено:

до 2027 року - для безпілотних літальних апаратів, прицілів, тепловізорів, антидронових рушниць та іншого обладнання оборонного призначення, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами та громадянами;

до 2029 року - для гідравлічних турбін, вітроенергетичних генераторів та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.

У зв’язку з прийнятим урядовим рішенням актуалізовано перелік товарів, щодо яких під час ввезення на митну територію України не вимагається надання забезпечення сплати митних платежів у способи, визначені Митним кодексом України - заявили у відомстві.

