10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Уряд продовжив строк дії податкових пільг на низку важливих товарів: про що йдеться

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Йдеться про БПЛА, приціли, тепловізори, антидронові рушниці та інші критично важливі для України товари.

Уряд продовжив строк дії податкових пільг на низку важливих товарів: про що йдеться

Кабінет міністрів України 30 грудня ухвалив постанову, що забезпечує приведення урядових рішень у відповідність до законів для безперебійного постачання критично важливих товарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів.

Деталі

Це сприятиме підвищенню обороноздатності держави, а також подоланню проблем енергозабезпечення, спричинених збройною агресією російської федерації.

Прийнятим рішенням актуалізовано перелік товарів, щодо яких під час ввезення на митну територію України не вимагається надання фінансової гарантії забезпечення сплати митних платежів

- заявили в Мінфіні.

Крім того, відповідними законами строк дії податкових пільг продовжено:

  • до 2027 року - для безпілотних літальних апаратів, прицілів, тепловізорів, антидронових рушниць та іншого обладнання оборонного призначення, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами та громадянами;
    • до 2029 року - для гідравлічних турбін, вітроенергетичних генераторів та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.

      У зв’язку з прийнятим урядовим рішенням актуалізовано перелік товарів, щодо яких під час ввезення на митну територію України не вимагається надання забезпечення сплати митних платежів у способи, визначені Митним кодексом України

      - заявили у відомстві.

      Нагадаємо

      Наприкінці грудня 2025 року в Україні затверджено 97% місцевих бюджетів, що забезпечує фінансову основу громад на 2026 рік.

      Євген Устименко

