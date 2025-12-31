Уряд продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року

$42.390.17
Ексклюзив
15:05 • 48 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 6428 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 12592 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 14261 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 14007 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 13635 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13188 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14804 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27869 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 65852 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Популярнi новини
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 12977 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 10594 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 7468 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 4458 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 4984 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 56174 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 58499 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 52954 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 80529 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 77310 перегляди
УНН Lite
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 3054 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 4604 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 7612 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 19612 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 65852 перегляди
Уряд продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити обмеження на експорт лісу та металобрухту до кінця 2026 року. Це рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами для збереження стратегічної сировини в Україні та її спрямування на потреби внутрішньої переробки.

Уряд продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року

Кабмін ухвалив рішення продовжити обмеження на експорт лісу та металобрухту до кінця 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.

Рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Це дозволяє зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки

- ідеться у повідомленні.

Як зазначає очільниця уряду, металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей. Попри дію експортного мита, експорт брухту зростав – часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України. 

Внутрішня переробка, навпаки, забезпечує робочі місця, податкові надходження та продукцію, необхідну для оборони й відбудови. 

Використання брухту в металургійному виробництві зменшує викиди СО2, що є важливим з огляду на вимоги ЄС.

Щодо деревини, Уряд продовжив частину обмежень, запроваджених наприкінці жовтня. За час повномасштабної війни обсяги лісозаготівлі суттєво скоротилися через бойові дії. Водночас деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють, а для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку

- додає прем’єрка.

Глава уряду наголошує, що продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад.

Ольга Розгон

Україна