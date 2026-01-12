Украсил елку наркотиками: в Киеве иностранцу сообщили о подозрении в сбыте психотропов

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
14:17 • 4776 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 6182 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 11775 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 27631 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 31413 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 26262 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28649 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36326 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42602 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36573 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.5м/с
80%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 22635 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 30136 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 23481 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове10:15 • 8598 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 17868 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 4754 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 17903 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 27626 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 23518 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 30178 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Венесуэла
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 28666 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 24797 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 31104 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 33449 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 89472 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Социальная сеть
Отопление
Хранитель

Украсил елку наркотиками: в Киеве иностранцу сообщили о подозрении в сбыте психотропов

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

В Киеве правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина Израиля, которого подозревают в сбыте наркотиков. Мужчина украсил новогоднюю елку пакетиками с наркотиками.

Украсил елку наркотиками: в Киеве иностранцу сообщили о подозрении в сбыте психотропов
Фото: Киевская городская прокуратура

В столице правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина Израиля, которого подозревают в незаконном приобретении и сбыте наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 40-летнему гражданину Израиля сообщено о подозрении в незаконном приобретении с целью сбыта наркотиков и психотропов в особо крупных размерах. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины

- говорится в сообщении.

Как установило следствие, наркотические средства и психотропы он отправлял заказчикам по почте, а клиентов искал через закрытый Telegram-канал. Задержали мужчину в почтовом отделении во время получения товара, который он планировал расфасовать и продать.

Во время задержания и неотложного обыска дома у мужчины изъяли около 200 граммов порошкообразного вещества 4-ММС, амфетамин, марки ЛСД, МДМА и около 1 килограмма каннабиса

 - говорится в сообщении.

Запрещенные вещества мужчина даже не прятал - пакетиками с наркотиками он украсил новогоднюю елку в своем жилище.

Все изъятые наркотические и психотропные вещества направлены на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Впервые определены квоты для субстанций на основе медицинского каннабиса, а также учтены потребности программы заместительной поддерживающей терапии и экспорта кодеина.

Алла Киосак

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Новый год
Обыск
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Telegram
Израиль
Генеральный прокурор Украины
Киев