Украсил елку наркотиками: в Киеве иностранцу сообщили о подозрении в сбыте психотропов

Фото: Киевская городская прокуратура

В столице правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина Израиля, которого подозревают в незаконном приобретении и сбыте наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 40-летнему гражданину Израиля сообщено о подозрении в незаконном приобретении с целью сбыта наркотиков и психотропов в особо крупных размерах. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении.

Как установило следствие, наркотические средства и психотропы он отправлял заказчикам по почте, а клиентов искал через закрытый Telegram-канал. Задержали мужчину в почтовом отделении во время получения товара, который он планировал расфасовать и продать.

Во время задержания и неотложного обыска дома у мужчины изъяли около 200 граммов порошкообразного вещества 4-ММС, амфетамин, марки ЛСД, МДМА и около 1 килограмма каннабиса - говорится в сообщении.

Запрещенные вещества мужчина даже не прятал - пакетиками с наркотиками он украсил новогоднюю елку в своем жилище.

Все изъятые наркотические и психотропные вещества направлены на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

