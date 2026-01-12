Украсил елку наркотиками: в Киеве иностранцу сообщили о подозрении в сбыте психотропов
Киев • УНН
В Киеве правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина Израиля, которого подозревают в сбыте наркотиков. Мужчина украсил новогоднюю елку пакетиками с наркотиками.
В столице правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина Израиля, которого подозревают в незаконном приобретении и сбыте наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 40-летнему гражданину Израиля сообщено о подозрении в незаконном приобретении с целью сбыта наркотиков и психотропов в особо крупных размерах. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины
Как установило следствие, наркотические средства и психотропы он отправлял заказчикам по почте, а клиентов искал через закрытый Telegram-канал. Задержали мужчину в почтовом отделении во время получения товара, который он планировал расфасовать и продать.
Во время задержания и неотложного обыска дома у мужчины изъяли около 200 граммов порошкообразного вещества 4-ММС, амфетамин, марки ЛСД, МДМА и около 1 килограмма каннабиса
Запрещенные вещества мужчина даже не прятал - пакетиками с наркотиками он украсил новогоднюю елку в своем жилище.
Все изъятые наркотические и психотропные вещества направлены на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.
Напомним
Впервые определены квоты для субстанций на основе медицинского каннабиса, а также учтены потребности программы заместительной поддерживающей терапии и экспорта кодеина.