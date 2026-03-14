Іран повторює погрозу у відповідь після ударів США по острову Харг

Іран попередив, що завдасть ударів по пов'язаних з Америкою нафтових та енергетичних об'єктах на Близькому Сході, якщо його власна інфраструктура буде атакована, повторивши свою погрозу після бомбардування США військових цілей на важливому форпості - острові Харг, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Усі нафтові, економічні та енергетичні об'єкти, що належать нафтовим компаніям у регіоні, які частково належать Сполученим Штатам або співпрацюють зі Сполученими Штатами, будуть негайно знищені та перетворені на попіл", якщо енергетичні та економічні активи Ірану будуть уражені, повідомило напівофіційне інформаційне агентство Fars з посиланням на центральне військове командування.

Після атаки на військові об'єкти президент США Дональд Трамп пригрозив додатковими ударами по іранських нафтових об'єктах на острові, якщо Тегеран продовжить перешкоджати проходу суден через Ормузьку протоку. Острів Харг розташований біля узбережжя материкової частини Ірану, у глибині Перської затоки. Нафтопроводи, які там закінчуються, забезпечують переважну частину іранського експорту енергоносіїв, що робить його вкрай важливим для економіки країни.

Агентство Fars окремо повідомило, що острів сколихнули понад 15 вибухів, внаслідок яких у небо піднялися густі стовпи диму. За даними агентства, ціллю атак були системи ППО острова, військово-морська база, диспетчерська вежа аеропорту та вертолітний ангар, проте про жертви та масштаби збитків поки що нічого не повідомлялося.

Загроза США завдати удару по одному з найважливіших стовпів економіки Ісламської Республіки знаменує собою нову ескалацію війни Тегерана з Ізраїлем і США, яка триває вже п'ятнадцятий день. У п'ятницю Трамп заявив, що США продовжуватимуть свою кампанію стільки, скільки потрібно, при цьому наполягаючи на тому, що кампанія "значно випереджає графік".

Він також припустив, що ВМС США почнуть супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку "дуже скоро".

