Іран повторює погрозу у відповідь після ударів США по острову Харг

$44.1650.96
ukenru
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 36343 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 72037 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 38853 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 56046 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 15:30 • 80556 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 100016 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 49133 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 30235 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 22331 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 24610 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
4.4м/с
48%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європа обмежує діяльність рпц через загрозу російських спецслужб13 березня, 23:35 • 12164 перегляди
Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні14 березня, 00:43 • 18614 перегляди
Балістична атака на Київ: у столиці пролунала серія вибухів14 березня, 01:32 • 8430 перегляди
Дрони атакували Афіпський НПЗ у краснодарському краї рфVideo01:54 • 10893 перегляди
Ракетна атака на Бровари: є загиблий та пораненіPhoto03:13 • 13872 перегляди
Публікації
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 21254 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 26702 перегляди
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком13 березня, 15:41 • 28309 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 36339 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 72029 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олег Синєгубов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Київська область
Європа
Реклама
УНН Lite
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 16168 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 14376 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 28692 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 51848 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 34195 перегляди
Актуальне
Техніка
«Калібр» (сімейство ракет)
Соціальна мережа
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Іран повторює погрозу у відповідь після ударів США по острову Харг

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Тегеран обіцяє атакувати енергетичну інфраструктуру партнерів США після бомбардування острова Харг. Трамп готує нові удари через блокаду протоки.

Іран повторює погрозу у відповідь після ударів США по острову Харг

Іран попередив, що завдасть ударів по пов'язаних з Америкою нафтових та енергетичних об'єктах на Близькому Сході, якщо його власна інфраструктура буде атакована, повторивши свою погрозу після бомбардування США військових цілей на важливому форпості - острові Харг, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Усі нафтові, економічні та енергетичні об'єкти, що належать нафтовим компаніям у регіоні, які частково належать Сполученим Штатам або співпрацюють зі Сполученими Штатами, будуть негайно знищені та перетворені на попіл", якщо енергетичні та економічні активи Ірану будуть уражені, повідомило напівофіційне інформаційне агентство Fars з посиланням на центральне військове командування.

Після атаки на військові об'єкти президент США Дональд Трамп пригрозив додатковими ударами по іранських нафтових об'єктах на острові, якщо Тегеран продовжить перешкоджати проходу суден через Ормузьку протоку. Острів Харг розташований біля узбережжя материкової частини Ірану, у глибині Перської затоки. Нафтопроводи, які там закінчуються, забезпечують переважну частину іранського експорту енергоносіїв, що робить його вкрай важливим для економіки країни.

Агентство Fars окремо повідомило, що острів сколихнули понад 15 вибухів, внаслідок яких у небо піднялися густі стовпи диму. За даними агентства, ціллю атак були системи ППО острова, військово-морська база, диспетчерська вежа аеропорту та вертолітний ангар, проте про жертви та масштаби збитків поки що нічого не повідомлялося.

Загроза США завдати удару по одному з найважливіших стовпів економіки Ісламської Республіки знаменує собою нову ескалацію війни Тегерана з Ізраїлем і США, яка триває вже п'ятнадцятий день. У п'ятницю Трамп заявив, що США продовжуватимуть свою кампанію стільки, скільки потрібно, при цьому наполягаючи на тому, що кампанія "значно випереджає графік".

Він також припустив, що ВМС США почнуть супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку "дуже скоро".

Знищили всі військові цілі: Трамп заявив про одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу14.03.26, 02:08 • 4754 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Енергетика
Сутички
Ізраїль
Bloomberg
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран