13 марта, 14:21 • 36355 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
13 марта, 12:53 • 72058 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
13 марта, 10:42 • 38860 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
12 марта, 21:38 • 56053 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 80563 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
12 марта, 15:26 • 100017 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 49136 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 30239 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
12 марта, 13:11 • 22333 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13 • 24611 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Иран повторяет угрозу в ответ на удары США по острову Харг

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Тегеран обещает атаковать энергетическую инфраструктуру партнеров США после бомбардировки острова Харг. Трамп готовит новые удары из-за блокады пролива.

Иран предупредил, что нанесет удары по связанным с Америкой нефтяным и энергетическим объектам на Ближнем Востоке, если его собственная инфраструктура будет атакована, повторив свою угрозу после бомбардировки США военных целей на важном форпосте - острове Харг, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

«Все нефтяные, экономические и энергетические объекты, принадлежащие нефтяным компаниям в регионе, которые частично принадлежат Соединенным Штатам или сотрудничают с Соединенными Штатами, будут немедленно уничтожены и превращены в пепел», если энергетические и экономические активы Ирана будут поражены, сообщило полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на центральное военное командование.

После атаки на военные объекты президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными ударами по иранским нефтяным объектам на острове, если Тегеран продолжит препятствовать проходу судов через Ормузский пролив. Остров Харг расположен у побережья материковой части Ирана, в глубине Персидского залива. Нефтепроводы, которые там заканчиваются, обеспечивают подавляющую часть иранского экспорта энергоносителей, что делает его крайне важным для экономики страны.

Агентство Fars отдельно сообщило, что остров сотрясли более 15 взрывов, в результате которых в небо поднялись густые столбы дыма. По данным агентства, целью атак были системы ПВО острова, военно-морская база, диспетчерская вышка аэропорта и вертолетный ангар, однако о жертвах и масштабах ущерба пока ничего не сообщалось.

Угроза США нанести удар по одному из важнейших столпов экономики Исламской Республики знаменует собой новую эскалацию войны Тегерана с Израилем и США, которая длится уже пятнадцатый день. В пятницу Трамп заявил, что США будут продолжать свою кампанию столько, сколько потребуется, при этом настаивая на том, что кампания «значительно опережает график».

Он также предположил, что ВМС США начнут сопровождать корабли через Ормузский пролив «очень скоро».

Юлия Шрамко

