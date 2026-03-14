Иран повторяет угрозу в ответ на удары США по острову Харг

Иран предупредил, что нанесет удары по связанным с Америкой нефтяным и энергетическим объектам на Ближнем Востоке, если его собственная инфраструктура будет атакована, повторив свою угрозу после бомбардировки США военных целей на важном форпосте - острове Харг, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

«Все нефтяные, экономические и энергетические объекты, принадлежащие нефтяным компаниям в регионе, которые частично принадлежат Соединенным Штатам или сотрудничают с Соединенными Штатами, будут немедленно уничтожены и превращены в пепел», если энергетические и экономические активы Ирана будут поражены, сообщило полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на центральное военное командование.

После атаки на военные объекты президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными ударами по иранским нефтяным объектам на острове, если Тегеран продолжит препятствовать проходу судов через Ормузский пролив. Остров Харг расположен у побережья материковой части Ирана, в глубине Персидского залива. Нефтепроводы, которые там заканчиваются, обеспечивают подавляющую часть иранского экспорта энергоносителей, что делает его крайне важным для экономики страны.

Агентство Fars отдельно сообщило, что остров сотрясли более 15 взрывов, в результате которых в небо поднялись густые столбы дыма. По данным агентства, целью атак были системы ПВО острова, военно-морская база, диспетчерская вышка аэропорта и вертолетный ангар, однако о жертвах и масштабах ущерба пока ничего не сообщалось.

Угроза США нанести удар по одному из важнейших столпов экономики Исламской Республики знаменует собой новую эскалацию войны Тегерана с Израилем и США, которая длится уже пятнадцатый день. В пятницу Трамп заявил, что США будут продолжать свою кампанию столько, сколько потребуется, при этом настаивая на том, что кампания «значительно опережает график».

Он также предположил, что ВМС США начнут сопровождать корабли через Ормузский пролив «очень скоро».

