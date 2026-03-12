Масштабний збій у роботі Telegram 12 березня - користувачі не можуть вантажити повідомлення

У четвер, 12 березня, у Telegram стався масштабний збій. Користувачі не можуть не завантажити повідомлення та медіа, повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.

Деталі

Наразі причина збою невідома. Користувачі мессенджера про неможливість завантаження повідомлень та медіа.

Проблема в Telegram не лише у користувачів з України, а й в інших країнах світу.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко виступив за врегулювання роботи Telegram задля мінімізації фактів вербування ворогом українських громадян для скоєння терактів.