Масштабный сбой в работе Telegram 12 марта - пользователи не могут загружать сообщения
Киев • УНН
Пользователи мессенджера Telegram сообщают о невозможности загрузки сообщений и медиа. Проблемы в работе сервиса подтверждает Downdetector.
В четверг, 12 марта, в Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи не могут загрузить сообщения и медиа, сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
Подробности
На данный момент причина сбоя неизвестна. Пользователи мессенджера сообщают о невозможности загрузки сообщений и медиа.
Проблема в Telegram не только у пользователей из Украины, но и в других странах мира.
Напомним
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил за урегулирование работы Telegram для минимизации фактов вербовки врагом украинских граждан для совершения терактов.