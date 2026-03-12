$43.980.1150.930.10
Архив

Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Масштабный сбой в работе Telegram 12 марта - пользователи не могут загружать сообщения

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Пользователи мессенджера Telegram сообщают о невозможности загрузки сообщений и медиа. Проблемы в работе сервиса подтверждает Downdetector.

Масштабный сбой в работе Telegram 12 марта - пользователи не могут загружать сообщения

В четверг, 12 марта, в Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи не могут загрузить сообщения и медиа, сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.

Подробности

На данный момент причина сбоя неизвестна. Пользователи мессенджера сообщают о невозможности загрузки сообщений и медиа.

Проблема в Telegram не только у пользователей из Украины, но и в других странах мира.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил за урегулирование работы Telegram для минимизации фактов вербовки врагом украинских граждан для совершения терактов.

Евгений Устименко

