Масштабный сбой в работе Telegram 12 марта - пользователи не могут загружать сообщения

В четверг, 12 марта, в Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи не могут загрузить сообщения и медиа, сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.

Подробности

На данный момент причина сбоя неизвестна. Пользователи мессенджера сообщают о невозможности загрузки сообщений и медиа.

Проблема в Telegram не только у пользователей из Украины, но и в других странах мира.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил за урегулирование работы Telegram для минимизации фактов вербовки врагом украинских граждан для совершения терактов.