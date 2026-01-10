У Telegram стався збій

У роботі Telegram фіксують збої. За даними Downdetector, від користувачів надходять численні скарги, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє Downdetector, користувачі Telegram скаржаться на проблеми з коментарями, а також на те, що не отримують повідомлень.

Міноборони попередило про нічний "збій" у Резерв+ та реєстрі "Оберіг"