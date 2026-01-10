У Telegram стався збій
Київ • УНН
У роботі месенджера Telegram зафіксовано збої. Користувачі скаржаться на проблеми з коментарями та отриманням повідомлень.
У роботі Telegram фіксують збої. За даними Downdetector, від користувачів надходять численні скарги, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє Downdetector, користувачі Telegram скаржаться на проблеми з коментарями, а також на те, що не отримують повідомлень.
