У Telegram стався збій

9 січня, 20:32 • 14108 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 29376 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 29711 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 29784 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 25001 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 21175 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 15414 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13761 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 10046 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13581 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію мируVideo9 січня, 21:32 • 10536 перегляди
На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка9 січня, 21:47 • 10324 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні9 січня, 23:09 • 4438 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 3486 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 12544 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 19876 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 65847 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 93644 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30 • 66735 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 88607 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джон Гілі
Ентоні Албаніз
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Білий дім
Іран
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 61574 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 64106 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 85299 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 103610 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 144100 перегляди
У Telegram стався збій

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У роботі месенджера Telegram зафіксовано збої. Користувачі скаржаться на проблеми з коментарями та отриманням повідомлень.

У Telegram стався збій

У роботі Telegram фіксують збої. За даними Downdetector, від користувачів надходять численні скарги, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє Downdetector, користувачі Telegram скаржаться на проблеми з коментарями, а також на те, що не отримують повідомлень.

Міноборони попередило про нічний "збій" у Резерв+ та реєстрі "Оберіг"09.01.26, 21:35 • 2364 перегляди

Антоніна Туманова

Технології
Соціальна мережа
Telegram