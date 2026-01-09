$42.990.27
15:56 • 7880 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 14938 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 16097 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 15181 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 16634 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 12277 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12418 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8586 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12724 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13485 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Міноборони попередило про нічний "збій" у Резерв+ та реєстрі "Оберіг"

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Міноборони повідомило про планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг" у ніч на 10 січня з 00:00 до 05:00. У цей період застосунок Резерв+ буде недоступний, користувачам рекомендують завантажити PDF-версію документа заздалегідь.

Міноборони попередило про нічний "збій" у Резерв+ та реєстрі "Оберіг"

Міноборони повідомило про планові нічні технічні роботи в реєстрі "Оберіг", через які 10 січня тимчасово буде недоступний застосунок Резерв+. Про це повідомляє Міністерства оборони України, пише УНН.

Так, тимчасові технічні роботи у реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" триватимуть у ніч проти 10 січня - з 00:00 до 05:00

- йдеться у дописі.

Як повідомили у Міноборони, у зазначений період користувачі застосунку Резерв+ не зможуть скористатися сервісами або оновити свій Резерв ID. Обмеження пов’язані з плановим обслуговуванням системи.

У відомстві радять заздалегідь подбати про доступ до електронного військово-облікового документа. Зокрема, рекомендують завантажити PDF-версію документа, щоб вона була доступна офлайн. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути кнопку "плюс" і обрати опцію "Завантажити PDF".

Роботи завершаться о 05:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі

- додали в Міноборони.

Резерв+ розширює функціонал: будуть доступні сповіщення про паперові повістки поштою06.01.26, 20:12 • 5000 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Міністерство оборони України