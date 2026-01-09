Міноборони попередило про нічний "збій" у Резерв+ та реєстрі "Оберіг"

Міноборони повідомило про планові нічні технічні роботи в реєстрі "Оберіг", через які 10 січня тимчасово буде недоступний застосунок Резерв+. Про це повідомляє Міністерства оборони України, пише УНН.

Так, тимчасові технічні роботи у реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" триватимуть у ніч проти 10 січня - з 00:00 до 05:00 - йдеться у дописі.

Як повідомили у Міноборони, у зазначений період користувачі застосунку Резерв+ не зможуть скористатися сервісами або оновити свій Резерв ID. Обмеження пов’язані з плановим обслуговуванням системи.

У відомстві радять заздалегідь подбати про доступ до електронного військово-облікового документа. Зокрема, рекомендують завантажити PDF-версію документа, щоб вона була доступна офлайн. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути кнопку "плюс" і обрати опцію "Завантажити PDF".

Роботи завершаться о 05:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі - додали в Міноборони.

