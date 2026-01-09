Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберіг"

Минобороны сообщило о плановых ночных технических работах в реестре "Оберіг", из-за которых 10 января временно будет недоступно приложение Резерв+. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Так, временные технические работы в реестре военнообязанных "Оберіг" продлятся в ночь на 10 января - с 00:00 до 05:00 - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, в указанный период пользователи приложения Резерв+ не смогут воспользоваться сервисами или обновить свой Резерв ID. Ограничения связаны с плановым обслуживанием системы.

В ведомстве советуют заранее позаботиться о доступе к электронному военно-учетному документу. В частности, рекомендуют загрузить PDF-версию документа, чтобы она была доступна офлайн. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать кнопку "плюс" и выбрать опцию "Загрузить PDF".

Работы завершатся в 05:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме - добавили в Минобороны.

