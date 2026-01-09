Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберіг"
Минобороны сообщило о плановых технических работах в реестре "Оберіг" в ночь на 10 января с 00:00 до 05:00. В этот период приложение Резерв+ будет недоступно, пользователям рекомендуют загрузить PDF-версию документа заранее.
Так, временные технические работы в реестре военнообязанных "Оберіг" продлятся в ночь на 10 января - с 00:00 до 05:00
Как сообщили в Минобороны, в указанный период пользователи приложения Резерв+ не смогут воспользоваться сервисами или обновить свой Резерв ID. Ограничения связаны с плановым обслуживанием системы.
В ведомстве советуют заранее позаботиться о доступе к электронному военно-учетному документу. В частности, рекомендуют загрузить PDF-версию документа, чтобы она была доступна офлайн. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать кнопку "плюс" и выбрать опцию "Загрузить PDF".
Работы завершатся в 05:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме
