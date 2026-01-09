Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберіг"

$42.990.27
15:56 • 7836 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 14875 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 16049 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 15154 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 16613 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 12271 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12410 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8580 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12719 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
9 января, 11:31 • 13484 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления9 января, 09:56 • 28945 просмотра
Установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев – прокуратура9 января, 11:40 • 6250 просмотра
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации13:57 • 8678 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений15:08 • 8468 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 8848 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 8868 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 57090 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 85397 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 59348 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 81796 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 57909 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 60436 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 82079 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 100495 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 141101 просмотра
«Калибр» (семейство ракет)

Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберіг"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Минобороны сообщило о плановых технических работах в реестре "Оберіг" в ночь на 10 января с 00:00 до 05:00. В этот период приложение Резерв+ будет недоступно, пользователям рекомендуют загрузить PDF-версию документа заранее.

Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберіг"

Минобороны сообщило о плановых ночных технических работах в реестре "Оберіг", из-за которых 10 января временно будет недоступно приложение Резерв+. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Так, временные технические работы в реестре военнообязанных "Оберіг" продлятся в ночь на 10 января - с 00:00 до 05:00

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, в указанный период пользователи приложения Резерв+ не смогут воспользоваться сервисами или обновить свой Резерв ID. Ограничения связаны с плановым обслуживанием системы.

В ведомстве советуют заранее позаботиться о доступе к электронному военно-учетному документу. В частности, рекомендуют загрузить PDF-версию документа, чтобы она была доступна офлайн. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать кнопку "плюс" и выбрать опцию "Загрузить PDF".

Работы завершатся в 05:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме

- добавили в Минобороны.

Резерв+ расширяет функционал: будут доступны уведомления о бумажных повестках по почте06.01.26, 20:12 • 5000 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Министерство обороны Украины