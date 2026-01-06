Резерв+ расширяет функционал: будут доступны уведомления о бумажных повестках по почте

В приложении Резерв+ будут доступны уведомления о том, что ТЦК и СП отправил бумажную повестку по почте. Уведомление не является повесткой - это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

Приложение Резерв+ продолжает развиваться как удобный и предсказуемый канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одно из ключевых направлений - сервис уведомлений, позволяющий пользователям своевременно узнавать о важных решениях и изменениях в собственном статусе - говорится в сообщении.

Сейчас Резерв+ уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:

подача и снятие с розыска;

нарушение правил воинского учета и штрафы;

обновление Резерв ID;

обновление и получение данных;

получение отсрочки или бронирования;

получение электронного направления на ВВК.

Теперь в приложении появилась возможность включить уведомления о том, что ТЦК и СП отправил бумажную повестку по почте. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту - добавили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что уведомление не является повесткой - это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.

Функция добровольная - пользователь может включить или выключить ее в меню приложения по собственному желанию. В уведомлении указаны дата и время, когда нужно явиться в ТЦК и СП. ⁠Порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются Укрпочтой.

В течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета, отмене отсрочки.

Напомним

Министерство обороны начало тестирование постановки на воинский учет через приложение "Резерв+". К тестированию приглашаются мужчины, которым в 2026 году исполняется 17 лет, или те, кому от 25 до 59 лет.