Резерв+ расширяет функционал: будут доступны уведомления о бумажных повестках по почте

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 322 просмотра

В приложении Резерв+ появилась возможность получать уведомления об отправке ТЦК бумажной повестки по почте. Это информационное сообщение, которое не является вручением повестки, и его можно включить или выключить по желанию.

Резерв+ расширяет функционал: будут доступны уведомления о бумажных повестках по почте

В приложении Резерв+ будут доступны уведомления о том, что ТЦК и СП отправил бумажную повестку по почте. Уведомление не является повесткой - это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

Приложение Резерв+ продолжает развиваться как удобный и предсказуемый канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одно из ключевых направлений - сервис уведомлений, позволяющий пользователям своевременно узнавать о важных решениях и изменениях в собственном статусе 

- говорится в сообщении.

Сейчас Резерв+ уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:

  • подача и снятие с розыска;
    • нарушение правил воинского учета и штрафы;
      • обновление Резерв ID;
        • обновление и получение данных;
          • получение отсрочки или бронирования;
            • получение электронного направления на ВВК.

              Теперь в приложении появилась возможность включить уведомления о том, что ТЦК и СП отправил бумажную повестку по почте. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту 

              - добавили в Минобороны.

              В министерстве подчеркнули, что уведомление не является повесткой - это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.

              Функция добровольная - пользователь может включить или выключить ее в меню приложения по собственному желанию. В уведомлении указаны дата и время, когда нужно явиться в ТЦК и СП. ⁠Порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются Укрпочтой.

              В течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета, отмене отсрочки.

              Напомним

              Министерство обороны начало тестирование постановки на воинский учет через приложение "Резерв+". К тестированию приглашаются мужчины, которым в 2026 году исполняется 17 лет, или те, кому от 25 до 59 лет.

              Павел Башинский

              ОбществоПолитика
              Мобилизация
              Военное положение
              Война в Украине
              ТЦК и СП
              Министерство обороны Украины
              Укрпочта