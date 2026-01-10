$42.990.00
9 января, 20:32 • 14946 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 31252 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 30856 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 30885 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 25853 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 21481 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 15618 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13830 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 10078 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13626 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
В Telegram произошел сбой

Киев • УНН

 • 354 просмотра

В работе мессенджера Telegram зафиксированы сбои. Пользователи жалуются на проблемы с комментариями и получением сообщений.

В Telegram произошел сбой

В работе Telegram фиксируют сбои. По данным Downdetector, от пользователей поступают многочисленные жалобы, передает УНН.

Детали

Как сообщает Downdetector, пользователи Telegram жалуются на проблемы с комментариями, а также на то, что не получают сообщений.

Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберіг"09.01.26, 21:35 • 2382 просмотра

Антонина Туманова

