В Telegram произошел сбой
Киев • УНН
В работе мессенджера Telegram зафиксированы сбои. Пользователи жалуются на проблемы с комментариями и получением сообщений.
В работе Telegram фиксируют сбои. По данным Downdetector, от пользователей поступают многочисленные жалобы, передает УНН.
Детали
Как сообщает Downdetector, пользователи Telegram жалуются на проблемы с комментариями, а также на то, что не получают сообщений.
Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберіг"09.01.26, 21:35 • 2382 просмотра