В Telegram произошел сбой

В работе Telegram фиксируют сбои. По данным Downdetector, от пользователей поступают многочисленные жалобы, передает УНН.

Детали

Как сообщает Downdetector, пользователи Telegram жалуются на проблемы с комментариями, а также на то, что не получают сообщений.

Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберіг"