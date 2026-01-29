$42.770.19
51.230.00
ukenru
Ексклюзив
17:45 • 124 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 10574 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 18864 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 18431 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 23573 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 21809 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 16630 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 18886 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28051 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12590 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.1м/с
91%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 10958 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 31959 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 11573 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 17961 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 9952 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 132 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 2912 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 10035 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 69319 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 97687 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Іран
Реклама
УНН Lite
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 768 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 27090 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 53199 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 50550 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 56616 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Instagram
Опалення

Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Франція працює над законопроєктом про заборону соцмереж дітям до 15 років, наслідуючи приклад Австралії та Данії. В Україні обмеження обговорюються лише на рівні ідей.

Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи

Європа поступово задумується про заборону доступу до соціальних мереж дітям віком до 15 років. Франція вже працює над ухвалення законопроєкту. Водночас в Україні ідея обмеження користування соціальними мережами підлітками обговорюється лише на рівні ідеї і ніяких проєктів рішень на даний момент нема, пише УНН

Деталі 

Як раніше повідомляв УНН, Австралія стала першою країною у світі, яка законодавчо заборонила дітям віком до 16 років доступ до соціальних мереж. Новий закон блокує доступ до таких великих платформ, як TikTok, YouTube, Instagram та Facebook.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, звертаючись до молоді у відеозверненні, закликав використати час, вільний від соціальних мереж, для особистого розвитку. 

Австралія першою у світі заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж09.12.25, 20:38 • 3561 перегляд

Після Австралії, Данія оголосила про плани заборонити використання соціальних мереж дітям віком до 15 років, однак батьки за бажанням зможуть надавати доступ до певних соцмереж.

Цей крок є наслідком заклику прем'єр-міністра Метте Фредеріксен щодо обмеження використання соціальних мереж дітьми через занепокоєння щодо психічного здоров'я молоді.

Данія має намір заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років07.11.25, 19:34 • 4857 переглядiв

Нещодавно Національні збори Франції у понеділок, 26 січня, підтримали законопроєкт про заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Мовляв занепокоєні щодо онлайн-булінгу та ризиків для психічного здоров'я.

Законопроєкт пропонує заборонити дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами та їхнім функціоналом, який вбудований у ширші платформи. Разом з тим громадськість занепокоєна впливом соціальних мереж на неповнолітніх.

Підтримали законопроєкт 116 депутатів, лише 23 виступили проти. Тепер його передали до Сенату перед остаточним голосуванням у нижній палаті.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає соціальні мережі один із факторів, що винні в насильстві серед молоді. Він закликає Францію наслідувати приклад Австралії, яка перша у світі заборонила на соціальні платформи, включаючи Facebook, Snapchat, TikTok та YouTube.

У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі27.01.26, 16:49 • 3055 переглядiв

Про те, яка ситуація в Україні щодо обмеження соцмереж для підлітків, УНН поспілкувався із народним депутатом, головою комітету ВР з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним. 

Як розповів Юрчишин, обговорення можливого обмеження соцмереж в Україні відбувається тільки на рівні ідей, ніяких проєктів рішень на даний момент немає.

Він наголосив, що, ймовірно, таке рішення в Україні потребуватиме законодавчого оформлення, так як це відбувається в Данії і Франції. 

Тобто це додаткові вимоги до соціальних мереж встановити вікову верифікацію, а далі вже, чи через систему батьківського контролю, чи якимось іншим механізмом, відповідно відбувається така перевірка. Але оскільки це змінює природу взаємовідносин держави і соціальних мереж, держава встановлює додатково вимоги до соціальних мереж, які працюють в українському інтернет-просторі, і, відповідно, це буде потребувати законодавчих змін. Найбільш реальний варіант - це просто ми дочекаємося, що такі обмеження вступлять в силу загалом в Європейському Союзі 

- каже Юрчишин. 

За його словами, дискусії щодо обмеження соцмереж для дітей відбуваються вже на рівні Європейського парламенту. 

Тоді це стане обов'язковим для України, як частина європейської регуляції, але на даний момент це поки що далека перспектива. У Верховній Раді немає законопроєктів, який би впроваджував такий додатковий обов'язок для соціальних мереж 

- зазначає Юрчишин. 

Загалом, за його словами, настрої серед парламентарів щодо можливого обмеження доволі різні, адже це стосується молодшого покоління.  Водночас на тлі рішень західних країн, це сприймається як достатньо цікавий крок. Та не слід забувати, наголосив нардеп, наскільки українське суспільство бережливо ставиться до своєї свободи, і тому у даному випадку є позиція, що це буде обмеженням певних прав. 

Також нардеп наголосив, що такі обмеження справді можуть бути результативними для захисту психологічного здоров'я дітей, як, свого часу, спрацювали обмеження для дітей купівлю алкоголю, тютюну чи доступу до ігорного бізнесу.

Така цікава позиція… ми не дозволяємо продаж дітям алкоголю і тютюну вживу, але вони можуть легко це придбати через соціальні мережі. Аналогічна історія з доступом до ігрового бізнесу. Тому, власне, є різні позиції 

- зауважив нардеп, додавши, що немає одностайної думки щодо ідеї заборони чи обмеження доступу дітей до соцмереж.

Тому поки ідея залишається на рівні обговорення. Але, на думку самого Юрчишина, в Україні соціальні мережі мають для дітей ще один ризик, якій у Європі менш впливовий. 

Ми розуміємо, що у нас існує додатковий ризик, якого і менше в Європі, це використання соціальних мереж країною агресором, зокрема для вербування наших дітей. Нам би цю дискусію активізувати, але ми поки що на тому рівні, на якому є. Стежимо за тим, що відбувається в інших країнах 

- зазначив нардеп. 

Теракт в Івано-Франківську: джерела показали наслідки співпраці з рф для українців12.03.25, 17:23 • 35510 переглядiв

Щодо технічної заборони соцмереж для певної категорії неповнолітніх, то тут можливі варіанти. Наприклад, відділення соцмереж і мессенджерів - щоб залишити додатковий канал для комунікації, зокрема з батьками. Однак, тоді виникає питання щодо Telegram, адже він поєднує в собі і ту, і іншу функцію. 

Ще один варіант -  шлях яким пішов YouTube, тобто створення окремого розділу на ресурсі. 

Хорошим прикладом в даному випадку є соціальна мережа YouTube, яка спеціально зробила, звісно, через батьківську верифікацію окремий розділ для дітей - YouTube Kids, який не передбачає доступу до дорослого контенту. Це питання вирішила сама мережа. Тобто теоретично можна напрацювати ті ж самі вимоги до Viber, який би могли зробити Viber Kids через батьківський контроль, який би не дозволяв, наприклад, невідомим, непідтвердженим контактам надсилати фото, чи відео… простіший механізм надсилання скарг у випадку булінгу тощо 

- зазначає очільник комітету. 

Водночас він наголосив, що Україні буде легше знайти адекватні рішення, коли це буде  загальноєвропейський підхід, бо тоді соціальні мережі більш охочіше підуть на такий крок, незважаючи не те, що це великий ринок.

Окрім того, парламентар додав, що більш м’яка форма набагато краща, ніж просто заборона соцмереж. 

Якщо ми дітям обмежуємо до 15 років використання певних функцій, наприклад, до дорослого контенту, це набагато легше сприймається, ніж коли ми кажемо: "Просто не користуйтеся соцмережами". Дуже ймовірно, що у результаті  дискусії в Європейському Союзі якраз і буде знайдено технологічне рішення, яке дасть можливість формувати спеціальні дитячі формати використання соціальних мереж. Тобто, що до певного віку один рівень доступу, а після відповідно набуття 15-16 років відкривається інший рівень доступу, який не потребує схвалення батьків і тому подібне 

- зазначив народний обранець. 

Він додає, що в будь-якому випадку, в кінцевому варіанті, які б механізми не встановлювали, відповідальність за те, чим користуються діти, чи вони не обходять ці правила, в першу чергу на батьках. 

Павло Башинський

СуспільствоПолітикаТехнологіїПублікації
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Telegram
Метте Фредеріксен
Європейський парламент
TikTok
Верховна Рада України
Ентоні Албаніз
Австралія
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Данія
Франція
Україна
YouTube
Facebook
Instagram