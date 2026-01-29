Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи

Європа поступово задумується про заборону доступу до соціальних мереж дітям віком до 15 років. Франція вже працює над ухвалення законопроєкту. Водночас в Україні ідея обмеження користування соціальними мережами підлітками обговорюється лише на рівні ідеї і ніяких проєктів рішень на даний момент нема, пише УНН.

Деталі

Як раніше повідомляв УНН, Австралія стала першою країною у світі, яка законодавчо заборонила дітям віком до 16 років доступ до соціальних мереж. Новий закон блокує доступ до таких великих платформ, як TikTok, YouTube, Instagram та Facebook.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, звертаючись до молоді у відеозверненні, закликав використати час, вільний від соціальних мереж, для особистого розвитку.

Після Австралії, Данія оголосила про плани заборонити використання соціальних мереж дітям віком до 15 років, однак батьки за бажанням зможуть надавати доступ до певних соцмереж.

Цей крок є наслідком заклику прем'єр-міністра Метте Фредеріксен щодо обмеження використання соціальних мереж дітьми через занепокоєння щодо психічного здоров'я молоді.

Нещодавно Національні збори Франції у понеділок, 26 січня, підтримали законопроєкт про заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Мовляв занепокоєні щодо онлайн-булінгу та ризиків для психічного здоров'я.

Законопроєкт пропонує заборонити дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами та їхнім функціоналом, який вбудований у ширші платформи. Разом з тим громадськість занепокоєна впливом соціальних мереж на неповнолітніх.

Підтримали законопроєкт 116 депутатів, лише 23 виступили проти. Тепер його передали до Сенату перед остаточним голосуванням у нижній палаті.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає соціальні мережі один із факторів, що винні в насильстві серед молоді. Він закликає Францію наслідувати приклад Австралії, яка перша у світі заборонила на соціальні платформи, включаючи Facebook, Snapchat, TikTok та YouTube.

Про те, яка ситуація в Україні щодо обмеження соцмереж для підлітків, УНН поспілкувався із народним депутатом, головою комітету ВР з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним.

Як розповів Юрчишин, обговорення можливого обмеження соцмереж в Україні відбувається тільки на рівні ідей, ніяких проєктів рішень на даний момент немає.

Він наголосив, що, ймовірно, таке рішення в Україні потребуватиме законодавчого оформлення, так як це відбувається в Данії і Франції.

Тобто це додаткові вимоги до соціальних мереж встановити вікову верифікацію, а далі вже, чи через систему батьківського контролю, чи якимось іншим механізмом, відповідно відбувається така перевірка. Але оскільки це змінює природу взаємовідносин держави і соціальних мереж, держава встановлює додатково вимоги до соціальних мереж, які працюють в українському інтернет-просторі, і, відповідно, це буде потребувати законодавчих змін. Найбільш реальний варіант - це просто ми дочекаємося, що такі обмеження вступлять в силу загалом в Європейському Союзі - каже Юрчишин.

За його словами, дискусії щодо обмеження соцмереж для дітей відбуваються вже на рівні Європейського парламенту.

Тоді це стане обов'язковим для України, як частина європейської регуляції, але на даний момент це поки що далека перспектива. У Верховній Раді немає законопроєктів, який би впроваджував такий додатковий обов'язок для соціальних мереж - зазначає Юрчишин.

Загалом, за його словами, настрої серед парламентарів щодо можливого обмеження доволі різні, адже це стосується молодшого покоління. Водночас на тлі рішень західних країн, це сприймається як достатньо цікавий крок. Та не слід забувати, наголосив нардеп, наскільки українське суспільство бережливо ставиться до своєї свободи, і тому у даному випадку є позиція, що це буде обмеженням певних прав.

Також нардеп наголосив, що такі обмеження справді можуть бути результативними для захисту психологічного здоров'я дітей, як, свого часу, спрацювали обмеження для дітей купівлю алкоголю, тютюну чи доступу до ігорного бізнесу.

Така цікава позиція… ми не дозволяємо продаж дітям алкоголю і тютюну вживу, але вони можуть легко це придбати через соціальні мережі. Аналогічна історія з доступом до ігрового бізнесу. Тому, власне, є різні позиції - зауважив нардеп, додавши, що немає одностайної думки щодо ідеї заборони чи обмеження доступу дітей до соцмереж.

Тому поки ідея залишається на рівні обговорення. Але, на думку самого Юрчишина, в Україні соціальні мережі мають для дітей ще один ризик, якій у Європі менш впливовий.

Ми розуміємо, що у нас існує додатковий ризик, якого і менше в Європі, це використання соціальних мереж країною агресором, зокрема для вербування наших дітей. Нам би цю дискусію активізувати, але ми поки що на тому рівні, на якому є. Стежимо за тим, що відбувається в інших країнах - зазначив нардеп.

Щодо технічної заборони соцмереж для певної категорії неповнолітніх, то тут можливі варіанти. Наприклад, відділення соцмереж і мессенджерів - щоб залишити додатковий канал для комунікації, зокрема з батьками. Однак, тоді виникає питання щодо Telegram, адже він поєднує в собі і ту, і іншу функцію.

Ще один варіант - шлях яким пішов YouTube, тобто створення окремого розділу на ресурсі.

Хорошим прикладом в даному випадку є соціальна мережа YouTube, яка спеціально зробила, звісно, через батьківську верифікацію окремий розділ для дітей - YouTube Kids, який не передбачає доступу до дорослого контенту. Це питання вирішила сама мережа. Тобто теоретично можна напрацювати ті ж самі вимоги до Viber, який би могли зробити Viber Kids через батьківський контроль, який би не дозволяв, наприклад, невідомим, непідтвердженим контактам надсилати фото, чи відео… простіший механізм надсилання скарг у випадку булінгу тощо - зазначає очільник комітету.

Водночас він наголосив, що Україні буде легше знайти адекватні рішення, коли це буде загальноєвропейський підхід, бо тоді соціальні мережі більш охочіше підуть на такий крок, незважаючи не те, що це великий ринок.

Окрім того, парламентар додав, що більш м’яка форма набагато краща, ніж просто заборона соцмереж.

Якщо ми дітям обмежуємо до 15 років використання певних функцій, наприклад, до дорослого контенту, це набагато легше сприймається, ніж коли ми кажемо: "Просто не користуйтеся соцмережами". Дуже ймовірно, що у результаті дискусії в Європейському Союзі якраз і буде знайдено технологічне рішення, яке дасть можливість формувати спеціальні дитячі формати використання соціальних мереж. Тобто, що до певного віку один рівень доступу, а після відповідно набуття 15-16 років відкривається інший рівень доступу, який не потребує схвалення батьків і тому подібне - зазначив народний обранець.

Він додає, що в будь-якому випадку, в кінцевому варіанті, які б механізми не встановлювали, відповідальність за те, чим користуються діти, чи вони не обходять ці правила, в першу чергу на батьках.