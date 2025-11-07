Данія має намір заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років
Київ • УНН
Данія планує заборонити дітям до 15 років користуватися соціальними мережами, проте батьки зможуть надавати дозвіл на доступ до певних платформ. Цей крок є відповіддю на занепокоєння щодо психічного здоров'я молоді.
Данія планує заборонити використання соціальних мереж дітям віком до 15 років, однак батьки зможуть надавати дозвіл на доступ до певних соцмереж. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Данія планує заборонити використання соціальних мереж дітям віком до 15 років, проте батьки зможуть надавати дозвіл дітям віком до 13 років на доступ до певних платформ.
Цей крок є наслідком заклику прем'єр-міністра Метте Фредеріксен щодо обмеження використання соціальних мереж дітьми через занепокоєння щодо психічного здоров'я молоді.
"Так звані соціальні медіа процвітають, крадучи час, дитинство та благополуччя наших дітей, і ми зараз покладемо цьому край", – заявила міністр цифровізації Кароліна Стаге Ольсен.
Більшість партій у парламенті заявили, що підтримають цей план перед офіційним голосуванням.
За даними уряду, до платформ, які найчастіше використовують діти в Данії, належать Snapchat, YouTube, Instagram і TikTok.
Нагадаємо
Австралія скасовує попереднє виключення для відеоплатформи YouTube та додасть її до списку соцмереж, заборонених для підлітків до 16 років. Заборона набуде чинності вже в грудні.