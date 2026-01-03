Трамп висловився про путіна: "Я не в захваті від нього, він вбиває занадто багато людей"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що він не у захваті від російського диктатора володимира путіна. Відповідна заява пролунала під час пресконференції очільника Білого дому, передає УНН.
Деталі
Трамп заявив, що путін "вбиває занадто багато людей", тому він "не в захваті" від російського диктатора.
Також президента США запитали, чи він обговорював з путіним операцію проти Ніколаса Мадуро. На що Трамп відповів: "Ні, ми ніколи не обговорювали Мадуро".
Додатково
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Він додав, що Україна підтримує право народів на вільне життя.
російське міністерство закордонних справ закликало США звільнити лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон уже ухвалює рішення щодо подальшої долі Венесуели та планує активно брати участь у процесах у цій країні.