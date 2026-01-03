Трамп висловився про путіна: "Я не в захваті від нього, він вбиває занадто багато людей"

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:51 • 14769 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
15:04 • 22775 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 25452 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 45415 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 68264 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 62073 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 82085 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 46245 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 73913 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 103629 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
70%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп підтвердив проведення успішної операції у Венесуелі: Мадуро затримали і вивезли з країниPhoto3 січня, 09:57 • 8600 перегляди
Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні3 січня, 10:18 • 25553 перегляди
Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку3 січня, 11:16 • 24757 перегляди
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено3 січня, 11:32 • 33279 перегляди
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затриманняPhoto16:37 • 18084 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 61722 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 80687 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 94566 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 230600 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 159972 перегляди
Актуальнi люди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Пем Бонді
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 57110 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 66617 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 64738 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 159972 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 60467 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Truth Social

Трамп висловився про путіна: "Я не в захваті від нього, він вбиває занадто багато людей"

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не в захваті від російського диктатора володимира путіна. Ця заява пролунала під час пресконференції очільника Білого дому.

Трамп висловився про путіна: "Я не в захваті від нього, він вбиває занадто багато людей"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не у захваті від російського диктатора володимира путіна. Відповідна заява пролунала під час пресконференції очільника Білого дому, передає УНН.

Деталі

Трамп заявив, що путін "вбиває занадто багато людей", тому він "не в захваті" від російського диктатора.

Також президента США запитали, чи він обговорював з путіним операцію проти Ніколаса Мадуро. На що Трамп відповів: "Ні, ми ніколи не обговорювали Мадуро".

Додатково

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Він додав, що Україна підтримує право народів на вільне життя.

російське міністерство закордонних справ закликало США звільнити лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон уже ухвалює рішення щодо подальшої долі Венесуели та планує активно брати участь у процесах у цій країні.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп