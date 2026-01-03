$42.170.00
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
15:51 • 17066 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
15:04 • 25001 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 27402 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 47156 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 69864 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 63079 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 83295 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 46601 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 74387 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Над Україною зійшов Супермісяць та очікується пік метеорного потоку Квадрантиди

Київ • УНН

 • 20 перегляди

В Україні спостерігають Супермісяць, що на 14% більший та на 30% яскравіший за звичайний. Цієї ночі також очікується пік метеорного потоку Квадрантиди з інтенсивністю до 10 метеорів на годину.

Над Україною зійшов Супермісяць та очікується пік метеорного потоку Квадрантиди

Жителі України спостерігають Супермісяць, який за розмірами перевищує звичний супутник на 14% та є на 30% яскравішим. Це явище зумовлене максимально близьким розташуванням Місяця до Землі, пише УНН.

Деталі

Окрім візуального збільшення місячного диска, цієї ночі очікується активність метеорного потоку Квадрантиди.

За прогнозами астрономів, інтенсивність зорепаду становитиме до 10 метеорів на годину.

Найкращі умови для спостереження за небесними явищами будуть у другій половині ночі за умови безхмарного неба.

Метеорний потік Квадрантиди досягне піку найближчими вихідними01.01.26, 21:42 • 5038 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПогода та довкілля
Метеорит
Україна