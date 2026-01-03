Над Україною зійшов Супермісяць та очікується пік метеорного потоку Квадрантиди
Київ • УНН
В Україні спостерігають Супермісяць, що на 14% більший та на 30% яскравіший за звичайний. Цієї ночі також очікується пік метеорного потоку Квадрантиди з інтенсивністю до 10 метеорів на годину.
Жителі України спостерігають Супермісяць, який за розмірами перевищує звичний супутник на 14% та є на 30% яскравішим. Це явище зумовлене максимально близьким розташуванням Місяця до Землі, пише УНН.
Деталі
Окрім візуального збільшення місячного диска, цієї ночі очікується активність метеорного потоку Квадрантиди.
За прогнозами астрономів, інтенсивність зорепаду становитиме до 10 метеорів на годину.
Найкращі умови для спостереження за небесними явищами будуть у другій половині ночі за умови безхмарного неба.
