Метеорний потік Квадрантиди досягне піку найближчими вихідними

За даними Американського метеорного товариства, метеорний потік Квадрантиди досягне максимальної активності в ніч із п'ятниці на суботу. У цей період Земля проходитиме крізь шлейф космічного сміття, залишеного астероїдом 2003 EH1, пише УНН.

Деталі

Зазвичай під час піку спостерігачі фіксують близько 25 метеорів на годину. Проте цього року видимість "падаючих зірок" буде значно нижчою – очікується менше ніж 10 об'єктів на годину. Причиною погіршення умов стане світло від супермісяця, який збігається в часі з піком потоку.

Поради для спостереження за небом

Фахівці зазначають, що яскравий повний місяць є головною перешкодою для спостереження за метеорами. Щоб побачити яскраві вогняні кулі, астрономи радять виходити на вулицю рано ввечері, до того, як місячне світло стане занадто інтенсивним. Також спробувати зафіксувати метеори можна на світанку в неділю.

Для кращого результату рекомендується:

Виїхати за межі міста, подалі від штучного освітлення;

Дати очам щонайменше 20 хвилин для адаптації до темряви;

Не користуватися телефоном, оскільки світло екрана погіршує нічний зір.

Походження Квадрантид

Метеорні потоки виникають, коли дрібні космічні камені стикаються з атмосферою Землі та згоряють, залишаючи яскраві сліди. Квадрантиди отримали свою назву від сузір'я Стінного Квадранта, яке на сьогодні вже не входить до офіційного списку сузір'їв.

Після завершення активності Квадрантид наступним великим метеорним потоком стануть Ліриди. Їхня поява в нічному небі очікується у квітні 2026 року.

