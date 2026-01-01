$42.350.03
1 січня, 13:04 • 25762 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 31910 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 30203 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 29189 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 123061 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 125206 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 45341 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 41122 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35705 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28814 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Метеорний потік Квадрантиди досягне піку найближчими вихідними

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Метеорний потік Квадрантиди досягне піку в ніч із п'ятниці на суботу, але через супермісяць очікується менше 10 метеорів на годину. Для кращого спостереження астрономи радять виїхати за межі міста та адаптувати очі до темряви.

Метеорний потік Квадрантиди досягне піку найближчими вихідними

За даними Американського метеорного товариства, метеорний потік Квадрантиди досягне максимальної активності в ніч із п'ятниці на суботу. У цей період Земля проходитиме крізь шлейф космічного сміття, залишеного астероїдом 2003 EH1, пише УНН.

Деталі

Зазвичай під час піку спостерігачі фіксують близько 25 метеорів на годину. Проте цього року видимість "падаючих зірок" буде значно нижчою – очікується менше ніж 10 об'єктів на годину. Причиною погіршення умов стане світло від супермісяця, який збігається в часі з піком потоку.

Поради для спостереження за небом

Фахівці зазначають, що яскравий повний місяць є головною перешкодою для спостереження за метеорами. Щоб побачити яскраві вогняні кулі, астрономи радять виходити на вулицю рано ввечері, до того, як місячне світло стане занадто інтенсивним. Також спробувати зафіксувати метеори можна на світанку в неділю.

Для кращого результату рекомендується:

  • Виїхати за межі міста, подалі від штучного освітлення;
    • Дати очам щонайменше 20 хвилин для адаптації до темряви;
      • Не користуватися телефоном, оскільки світло екрана погіршує нічний зір.

        Походження Квадрантид

        Метеорні потоки виникають, коли дрібні космічні камені стикаються з атмосферою Землі та згоряють, залишаючи яскраві сліди. Квадрантиди отримали свою назву від сузір'я Стінного Квадранта, яке на сьогодні вже не входить до офіційного списку сузір'їв.

        Після завершення активності Квадрантид наступним великим метеорним потоком стануть Ліриди. Їхня поява в нічному небі очікується у квітні 2026 року.

        Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати01.01.26, 02:00 • 30713 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Метеорит