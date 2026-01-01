Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика в ближайшие выходные

По данным Американского метеорного общества, метеорный поток Квадрантиды достигнет максимальной активности в ночь с пятницы на субботу. В этот период Земля будет проходить сквозь шлейф космического мусора, оставленного астероидом 2003 EH1, пишет УНН.

Детали

Обычно во время пика наблюдатели фиксируют около 25 метеоров в час. Однако в этом году видимость "падающих звезд" будет значительно ниже – ожидается менее 10 объектов в час. Причиной ухудшения условий станет свет от суперлуния, которое совпадает по времени с пиком потока.

Советы для наблюдения за небом

Специалисты отмечают, что яркая полная луна является главным препятствием для наблюдения за метеорами. Чтобы увидеть яркие огненные шары, астрономы советуют выходить на улицу рано вечером, до того, как лунный свет станет слишком интенсивным. Также попробовать зафиксировать метеоры можно на рассвете в воскресенье.

Для лучшего результата рекомендуется:

Выехать за пределы города, подальше от искусственного освещения;

Дать глазам минимум 20 минут для адаптации к темноте;

Не пользоваться телефоном, так как свет экрана ухудшает ночное зрение.

Происхождение Квадрантид

Метеорные потоки возникают, когда мелкие космические камни сталкиваются с атмосферой Земли и сгорают, оставляя яркие следы. Квадрантиды получили свое название от созвездия Стенного Квадранта, которое на сегодняшний день уже не входит в официальный список созвездий.

После завершения активности Квадрантид следующим крупным метеорным потоком станут Лириды. Их появление в ночном небе ожидается в апреле 2026 года.

