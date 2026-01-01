Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика в ближайшие выходные

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 25726 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 31824 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 30133 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 29120 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 122915 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 125099 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 45314 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 41105 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 35695 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28808 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.5м/с
73%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 29808 просмотра
Пьяного "Санту" на Mercedes задержали в новогоднюю ночь возле РовноVideo1 января, 12:07 • 3902 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 19300 просмотра
Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила15:37 • 7254 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 8278 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 8290 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 29821 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 122924 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 72950 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 102450 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Австралия
Турция
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 19305 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 29521 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 30688 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 72949 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 30292 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
YouTube
Золото

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика в ближайшие выходные

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика в ночь с пятницы на субботу, но из-за суперлуния ожидается менее 10 метеоров в час. Для лучшего наблюдения астрономы советуют выехать за пределы города и адаптировать глаза к темноте.

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика в ближайшие выходные

По данным Американского метеорного общества, метеорный поток Квадрантиды достигнет максимальной активности в ночь с пятницы на субботу. В этот период Земля будет проходить сквозь шлейф космического мусора, оставленного астероидом 2003 EH1, пишет УНН.

Детали

Обычно во время пика наблюдатели фиксируют около 25 метеоров в час. Однако в этом году видимость "падающих звезд" будет значительно ниже – ожидается менее 10 объектов в час. Причиной ухудшения условий станет свет от суперлуния, которое совпадает по времени с пиком потока.

Советы для наблюдения за небом

Специалисты отмечают, что яркая полная луна является главным препятствием для наблюдения за метеорами. Чтобы увидеть яркие огненные шары, астрономы советуют выходить на улицу рано вечером, до того, как лунный свет станет слишком интенсивным. Также попробовать зафиксировать метеоры можно на рассвете в воскресенье.

Для лучшего результата рекомендуется:

  • Выехать за пределы города, подальше от искусственного освещения;
    • Дать глазам минимум 20 минут для адаптации к темноте;
      • Не пользоваться телефоном, так как свет экрана ухудшает ночное зрение.

        Происхождение Квадрантид

        Метеорные потоки возникают, когда мелкие космические камни сталкиваются с атмосферой Земли и сгорают, оставляя яркие следы. Квадрантиды получили свое название от созвездия Стенного Квадранта, которое на сегодняшний день уже не входит в официальный список созвездий.

        После завершения активности Квадрантид следующим крупным метеорным потоком станут Лириды. Их появление в ночном небе ожидается в апреле 2026 года.

        Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать01.01.26, 02:00 • 30689 просмотров

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        Метеорит