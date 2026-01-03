Над Украиной взошел Суперлуние и ожидается пик метеорного потока Квадрантиды

$42.170.00
49.550.00
ukenru
19:16 • 4022 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
15:51 • 18733 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 26411 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 28749 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 48284 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 70617 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 63499 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 83787 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46751 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74612 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.5м/с
72%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении3 января, 11:16 • 29292 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены3 января, 11:32 • 35884 просмотра
Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине3 января, 13:49 • 6950 просмотра
Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро15:13 • 8064 просмотра
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержанияPhoto16:37 • 20860 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 64074 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 82965 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 96422 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 232738 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 162676 просмотра
Актуальные люди
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пэм Бонди
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 58145 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 67847 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 65828 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 162673 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 61414 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Ракетная система С-400

Над Украиной взошел Суперлуние и ожидается пик метеорного потока Квадрантиды

Киев • УНН

 • 948 просмотра

В Украине наблюдают Суперлуние, которое на 14% больше и на 30% ярче обычного. Этой ночью также ожидается пик метеорного потока Квадрантиды с интенсивностью до 10 метеоров в час.

Над Украиной взошел Суперлуние и ожидается пик метеорного потока Квадрантиды

Жители Украины наблюдают Суперлуние, которое по размерам превышает привычный спутник на 14% и на 30% ярче. Это явление обусловлено максимально близким расположением Луны к Земле, пишет УНН.

Детали

Помимо визуального увеличения лунного диска, этой ночью ожидается активность метеорного потока Квадрантиды.

По прогнозам астрономов, интенсивность звездопада составит до 10 метеоров в час.

Наилучшие условия для наблюдения за небесными явлениями будут во второй половине ночи при условии безоблачного неба.

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика в ближайшие выходные01.01.26, 21:42 • 5052 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоПогода и окружающая среда
Метеорит
Украина