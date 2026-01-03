Над Украиной взошел Суперлуние и ожидается пик метеорного потока Квадрантиды
Киев • УНН
В Украине наблюдают Суперлуние, которое на 14% больше и на 30% ярче обычного. Этой ночью также ожидается пик метеорного потока Квадрантиды с интенсивностью до 10 метеоров в час.
Жители Украины наблюдают Суперлуние, которое по размерам превышает привычный спутник на 14% и на 30% ярче. Это явление обусловлено максимально близким расположением Луны к Земле, пишет УНН.
Детали
Помимо визуального увеличения лунного диска, этой ночью ожидается активность метеорного потока Квадрантиды.
По прогнозам астрономов, интенсивность звездопада составит до 10 метеоров в час.
Наилучшие условия для наблюдения за небесными явлениями будут во второй половине ночи при условии безоблачного неба.
